Udruge HVO-a osudile osporavanje spomenika hrvatskim žrtvama u Modranu

Najprije je izvanparlamentarna oporbena stranka Narodni front jučer pokrenula inicijativu da se sruši spomen obilježje izgrađeno u mjestu Modranu kod Dervente u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Bosanske Posavine, a nakon toga je organizacija koja okuplja bivše pripadnike Vojske Republike Srpske (BORS) zaprijetila da će spriječiti obilježavanje obljetnice 103. brigade HVO-a jer njezine pripadnike optužuju za ratne zločine nad Srbima.