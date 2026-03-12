Mađari otišli u Ukrajinu vidjeti što je s naftovodom Družba, u Kijevu ih prozvali "turistima"

Mađarska je objavila da je vladino izaslanstvo u srijedu ušlo u Ukrajinu kako bi istražilo štetu na velikom naftovodu Družba, čiji je prekid zaustavio isporuke ruske nafte Mađarskoj. Kijev tvrdi da misija nema službeni status i kažu da su došli kao turisti
Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij rekao je da mađarska skupina u zemlju nije ušla kao službena delegacija, nego "kao turisti", te da je pogrešno opisivati je kao formalno izaslanstvo.
Mađarski državni tajnik za energetiku Gábor Czepek, koji vodi misiju, najavio je putovanje na graničnom prijelazu Záhony. Istaknuo je da Mađarska ne prihvaća zatvaranje naftovoda Družba te da je cilj delegacije provjeriti stanje cjevovoda i stvoriti uvjete za njegovo ponovno pokretanje, javlja Politico.
Naftovod Družba godišnje doprema oko pet milijuna tona ruske sirove nafte u Mađarsku i ključan je za opskrbu rafinerije Dunav.
Delegaciji su se pridružili i slovački stručnjaci, a planirani su sastanci s ukrajinskim energetskim dužnosnicima te predstavnicima EU-a i diplomatima u Kijevu.
Orbanov rok i prijetnje
Južni krak naftovoda Družba izvan funkcije je od kraja siječnja, nakon što je ruski dron pogodio naftnu infrastrukturu u blizini zapadnoukrajinskog grada Brodi. Ukrajina tvrdi da je šteta velika i da će popravci potrajati, dok Budimpešta smatra da su tehnički problemi već riješeni te optužuje Kijev da namjerno blokira nastavak isporuka.
Mađarski premijer Viktor Orbán dodatno je zaoštrio spor objavom satelitskih snimaka za koje tvrdi da pokazuju kako se cjevovod može ponovno pokrenuti. Kijevu je dao rok od tri dana da dopusti inspekciju. Upozorio je i da bi Mađarska mogla obustaviti isporuke dizela i ograničiti izvoz električne energije ako se transport nafte ne nastavi. Prošlog tjedna najavio je i zajedničko mađarsko-slovačko povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o stanju naftovoda.
Ukrajina optužuje Mađare za "državni terorizam i reketarenje"
Kako ističe Politico, napetosti između Budimpešte i Kijeva posljednjih su se tjedana rasplamsale. Mađarska je u veljači blokirala paket EU-a od 90 milijardi eura pomoći Ukrajini, a nedavno su mađarske vlasti zaplijenile konvoj ukrajinske banke Oschadbank koji je prevozio desetke milijuna dolara u gotovini i zlatu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha taj je potez nazvao "državnim terorizmom i reketarenjem".
Ukrajina odbacuje mađarske optužbe. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne bi ni želio popravljati naftovod Družba, jer njime ruska nafta i dalje stiže u srednju Europu i time potkopava napore za smanjenje prihoda Moskve od energije.
Spor se događa u trenutku kada Europa bilježi rast cijena nafte zbog rata na Bliskom istoku.
