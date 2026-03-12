Mađari otišli u Ukrajinu vidjeti što je s naftovodom Družba, u Kijevu ih prozvali "turistima"

Mađarski premijer Viktor Orbán dodatno je zaoštrio spor objavom satelitskih snimaka za koje tvrdi da pokazuju kako se cjevovod može ponovno pokrenuti. Kijevu je dao rok od tri dana da dopusti inspekciju. Upozorio je i da bi Mađarska mogla obustaviti isporuke dizela i ograničiti izvoz električne energije ako se transport nafte ne nastavi. Prošlog tjedna najavio je i zajedničko mađarsko-slovačko povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o stanju naftovoda.