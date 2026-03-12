U nakani da izbjegne odgovornost, s vlasnicom oštećenog vozila i Bičanićem, koji je na njegovo traženje svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, Dekanić je dogovorio da će policiji neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok je Dekanić bio na mjestu suvozača.