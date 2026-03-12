Bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić u četvrtak je nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog lažiranja i zataškavanja okolnosti prometne nesreće iz 2022. koju je pijan skrivio službenim vozilom županije.
Optužnicom podignutom krajem 2023., obuhvaćeni su i Nikolina Meseljević , vlasnica kuće na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić koje je tvrdio da je on vozio u vrijeme nesreće, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije u Županji Tomislav Farkaš i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.
Meseljević je osuđena na godinu i pet mjeseci, Bičanić na godinu i osam mjeseci, Farkaš na dvije i pol godine, a Pranjkić na dvije godine i tri mjeseca.
Nitko se od okrivljenih nije pojavio na objavi presude na osječkom Županijskom sudu, a kako su svi osuđeni na kazne manje od pet godina u zatvor neće do pravomoćnosti presude.
Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.
U nakani da izbjegne odgovornost, s vlasnicom oštećenog vozila i Bičanićem, koji je na njegovo traženje svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, Dekanić je dogovorio da će policiji neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok je Dekanić bio na mjestu suvozača.
Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.
Policajka Marija Serezlija, također optužena u ovom slučaju, se krajem listopada 2024. nagodila s Uskokom i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.
Dekanić je 20. lipnja 2024. podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.
