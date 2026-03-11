Prije 127 godina kovčeg je pao "s neba": Znanstvenici tek sada otkrili što se zapravo dogodilo

Na kraju su i ona i njezin lijes pronašli novo počivalište u muzeju i bili su gotovo zaboravljeni sve do 1980-ih godina, kad su arheolozi ponovno otkrili djelomični kostur s njezinim lijesom i grobnim prilozima. Još novija istraživanja otkrila su da, iako se čini da je grob namjerno odvojen od drugih grobova, malo je vjerojatno da je pokojnica bila princeza ili aristokratkinja jer je njezin grob bio previše sličan drugima iz rimskog željeznog doba u Poljskoj. Činilo se da je pokopana sama samo zato što je njezin lijes bio otkriven erozijom obale.