Murska Sobota
Užas u Sloveniji: Učenik u školi napao učenicu nožem
U srednjoj zdravstvenoj školi Murska Sobota došlo je do napada nožem u kojem je učenik ozlijedio učenicu. Policija je osumnjičenog već privela, a učenica je, prema njihovim navodima, zadobila lakše tjelesne ozljede.
Ravnateljica Srednje zdravstvene škole Murska Sobota, Zlatka Lebar, potvrdila je za N1 Sloveniju da je u školi došlo do napada nožem. Prema zasad poznatim informacijama, učenik je na školskom hodniku napao jednu od učenica i ozlijedio je.
„U ovom trenutku slučaj se još rješava, istraga je u tijeku i još nije završena. Učenik je ozlijedio učenicu na jednom od hodnika“, rekla je Lebar, dodavši da više informacija ne može iznositi, ali da je situacija pod kontrolom.
Na pitanje je li učenik nož, kojim je ozlijedio učenicu, donio u školu, ravnateljica je odgovorila da to ne zna i da je to pitanje za samog učenika. „Ja ne znam gdje je on nabavio nož“, dodala je.
Nastava je otkazana, a prema riječima ravnateljice, učenici su već upućeni kućama. Prema pisanju portala Sobotainfo, učenica je navodno ozlijeđena po licu i leđima, a napadač je s nožem napustio područje škole i uputio se u smjeru Doma za starije osobe Rakičan.
Iz Policijske uprave Murska Sobota priopćili su da su u 9:40 sati zaprimili dojavu da „nepoznata osoba u jednoj od srednjih škola nožem napada prolaznike“. Na mjesto događaja upućeni su policajci i kriminalisti.
Potvrdili su da je učenik ozlijedio učenicu, „koja je prema prvim podacima lakše tjelesno ozlijeđena“. Policija je potom malo prije 10 sati osumnjičenog uhitila u okolici škole.
„Na terenu se nalazi više policajaca i kriminalista koji su osigurali mjesto događaja, prikupljaju informacije i brinu se za sigurnost“, dodali su iz Policijske uprave Murska Sobota.
