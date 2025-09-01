SVI VEĆI GRADOVI
VIDEO / Velika blokada BiH: Zaustavljeni lanci opskrbe, kolaps na cestama i prijelazima
Kako su prijevoznici mjesecima i najavljivali, od šest sati prvog rujna u Bosni i Hercegovini zaustavljeni su lanci opskrbe. Kolaps na cestama zabilježen je pri ulasku u veće gradove – Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Doboj, Mostar i Banju Luku.
Kamioni su parkirani, putnička vozila kreću se jednom trakom, a blokade su postavljene i na carinskim terminalima te graničnim prijelazima.
Velibor Peulić, koordinator Konzorcija logistika:
"Primjerice, već danas se radi o oko 20 tisuća tona robe na izlazu iz Bosne i Hercegovine na jednom graničnom prijelazu."
Opskrba je potpuno obustavljena – roba iz BiH ne može ni izaći ni ući. Iz Vanjskotrgovinske komore (VTK) poručuju da razumiju zahtjeve prijevoznika, ali upozoravaju na goleme štete i narušavanje ugleda domaćeg gospodarstva, koje u velikoj mjeri radi za tržište Europske unije.
Ahmet Egrlić, predsjednik VTK BiH:
"Neke tvornice, recimo u Njemačkoj, izravno ovise o lancima opskrbe koji imaju rokove isporuke i ti se rokovi ne smiju probiti jer će posljedice biti ogromne. Štete će iznositi desetke milijuna eura na dnevnoj razini, a to će nas kao zemlju staviti u drugi plan – nećemo biti kredibilan ni pouzdan partner", rekao je Ahmet Egrlić, predsjednik VTK BiH.
Prijevoznici kažu da su na ovakav potez bili primorani jer nijedan njihov zahtjev nije ispunjen. Svjesni su da se pitanje ograničenog boravka u EU mora rješavati regionalno i u suradnji s institucijama BiH i EU, ali traže i izmjene pravilnika, financijsko rasterećenje te kraća čekanja na granicama. Kao primjer navode Srbiju i Crnu Goru, koje su to pitanje riješile ranije.
Velibor Peulić:
"Crna Gora, kao i Srbija, riješile su ovo s ministarstvima o čemu mi sada govorimo – još prije deset godina."
Reakcije političkih stranaka podijeljene su. Iz Naše stranke tvrde da su blokade politički motivirane, režirane od strane SNSD-a i podržane od SDA. Podršku prijevoznicima u Banjoj Luci dao je Milorad Dodik, dok iz SDA poručuju da se radi o neodgovornosti aktualne vlasti.
Midhat Čaušević, zastupnik SDA u Zastupničkom domu PS BiH:
"Došli smo u situaciju da je Bosna i Hercegovina, sigurno nakon rata, u najvećoj blokadi – i njezini građani."
Edin Ramić, zastupnik SDA u ZD PS BiH:
"Ukoliko se problem nastavi, inicirat ćemo hitnu sjednicu državnog parlamenta i tražiti reakciju institucija."
Ministar komunikacija i prometa BiH tvrdi da s prijevoznicima redovno održava sastanke i da se radi na ispunjavanju zahtjeva. Navodi i da je pitanje šengenskog boravka već pokrenuto na regionalnoj razini.
Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH:
"Na međunarodnoj konferenciji u Beogradu pokrenuo sam inicijativu za regionalni nastup o ovom pitanju. Sve države Zapadnog Balkana potpisale su moju inicijativu. Od 17 točaka, Ministarstvo je ispunilo 11, pet je u tijeku i očekujem da budu završene u narednih 45 dana. Jedina koju nismo ispunili jest ova o šengenskom boravku."
Prijevoznici iz BiH o ovom će pitanju 10. rujna u Beogradu razgovarati s predstavnicima Europske komisije i država koje nisu članice EU. Dok se rješenja traže na relaciji BiH–EU i u domaćim institucijama, blokade su već paralizirale gospodarstvo zemlje.
