Prijevoznici kažu da su na ovakav potez bili primorani jer nijedan njihov zahtjev nije ispunjen. Svjesni su da se pitanje ograničenog boravka u EU mora rješavati regionalno i u suradnji s institucijama BiH i EU, ali traže i izmjene pravilnika, financijsko rasterećenje te kraća čekanja na granicama. Kao primjer navode Srbiju i Crnu Goru, koje su to pitanje riješile ranije.