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eskalacija

VIDEO / Cirkus u Skupštini RS-a: Osiguranje ganjalo zastupnika po dvorani: "Ti da me hvataš za glavu!"

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N1 BiH
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08. srp. 2026. 17:52
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Snimka zaslona 2026-07-08 174949
N1 BiH

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske eskalirala je danas kad je zastupnik Nebojša Vukanović izbačen iz dvorane.

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Vukanović ima povijest loših odnosa s predsjedavajućim Nenadom Stevandićem, koji ga gotovo redovito izbacuje sa sjednica Narodne skupštine RS-a.

Razlog današnjeg izbacivanja bio je taj što je Vukanović prekinuo ministra Radana Ostojića, koji je u tom trenutku kritizirao Vukanovića. Tijekom Ostojićevog govora Vukanović je telefonirao, piše N1 BiH.

Vukanović se žestoko opirao izbacivanju, zaštitari su ga nosili prema izlazu. On im se otrgnuo i bježao po dvorani, zaštitari su ga nastavili ganjati, prenosi Klix.ba.

"Pusti mi ruku. Ne diraj mi glavu, ti da me hvataš za glavu", čuje se na snimci.

Teme
narodna skupština republike srpske nebojša vukanović nenad stevandić

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