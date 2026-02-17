VIDEO / Jezive scene u Novom Sadu: Vučićevi pristaše napali studenticu, udarila je glavom u zid

Studenti niškog Elektroničkog fakulteta u blokadi sinoć su reagirali na potresne prizore nasilja u Novom Sadu, gdje su njihove kolege, kako navode, brutalno napali pristaše SNS-a.
Na društvenoj mreži X objavili su uznemirujuću snimku incidenta koji se dogodio na ulicama Novog Sada, a na kojoj se vidi napad na studente u tom gradu.
Na snimci se može vidjeti skupina muškaraca, uglavnom odjevenih u crne jakne s kapuljačama, za koje se tvrdi da su pristaše vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), kako djevojku guraju prema zidu. U jednom trenutku jedan od njih snažno je odguruje, nakon čega ona pada i glavom udara o zid.
Za manje od mesec dana ćeš kupiti ružu i odneti je kući ženskoj osobi koju imaš u životu za 8. mart.— Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi (@elfakublokadi) February 16, 2026
Potrudi se da joj usput i ispričaš kako si 16. februara bez ikakvog osećaja udario devojci glavu o zid. pic.twitter.com/lXDMK9WxMT
Djevojci koja je ostala ležati na tlu prilazi mladić, vjerojatno njezin kolega s fakulteta, kako bi joj pomogao. No jedan od napadača potom odguruje i njega, pri čemu i on tijelom udara o zid.
Unatoč tome, mladić joj uspijeva pomoći. Podiže je s tla i brzo odvodi s mjesta događaja, prenosi Nova.rs.
"Za manje od mjesec dana kupit ćeš ružu i odnijeti je kući ženskoj osobi koju imaš u životu za 8. mart. Potrudi se da joj usput i ispričaš kako si 16. veljače bez ikakvog osjećaja udario djevojci glavu o zid", poručili su ogorčeni studenti na X-u.
UNovom Sadu sinoć je došlo do napada pristaša Aleksandra Vučića na skupinu studenata.
Studenti su se nalazili na Pozorišnom trgu kada ih je, prema navodima, napala skupina pristaša Aleksandra Vučića i SNS-a, koja je pritom udarala i djevojku.
Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila je ime jednog od napadača sa sinoćnjeg skupa u Novom Sadu.
"Ovaj u zelenom duksu sa kapuljačom što šamara studente je robijaš Gorski Matović. Istog su i u kolovozu izveli na Novosađane", napisala je na društvenoj mreži X.
Ovaj u zelenom duksu sa kapuljačom što šamara studente je robijaš Gorski Matović.— Marinika Tepić (@MarinikaTepic) February 16, 2026
Istog su i u avgustu izveli na Novosađane. https://t.co/TVZzSTxB78 pic.twitter.com/jDOyZEf7o0
