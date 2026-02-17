VIDEO / Jezive scene u Novom Sadu: Vučićevi pristaše napali studenticu, udarila je glavom u zid

Na snimci se može vidjeti skupina muškaraca, uglavnom odjevenih u crne jakne s kapuljačama, za koje se tvrdi da su pristaše vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), kako djevojku guraju prema zidu. U jednom trenutku jedan od njih snažno je odguruje, nakon čega ona pada i glavom udara o zid.