PROSVJEDI

FOTO, VIDEO / Incidenti u Novom Sadu: Napadnuti novinari i građani. Pristaše SNS- a razbile glavu studentu

Nova.rs , N1 Srbija
16. velj. 2026. 21:04
Večeras se u Novom Sadu održava prosvjed koji studenti organiziraju kao znak protesta zbog dolaska predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na svečanu akademiju povodom dva stoljeća Matice srpske.

Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da će otputovati u Indiju, umjesto da prisustvuje svečanoj akademiji koja se održava u Srpskom narodnom kazalištu od 20.00 sati, Matica srpska objavila je da će na akademiji govoriti savjetnik predsjednika Republike Srbije Miloš Vučević. Studenti su unatoč tome istaknuli da ne odustaju od prosvjeda.

Studenti Fakulteta tehničkih znanosti u Novom Sadu naveli su da imaju informacije kako su tijekom incidenta, kada su pristaše SNS-a napale građane i studente, ozlijeđene najmanje tri osobe.

Prvi incidenti ispred Srpskog narodnog kazališta

U jednom trenutku pristaše SNS-a, napali su studente, novinare i građane.

Skupina muškaraca nasrnula je na studente u Novom Sadu, psovala ih, udarala i šutirala, a nisu poštedjeli ni novinare koji su pritrčali vidjeti što se događa. Jednom mladiću razbijena je glava.

"Počeli su ih šutirati i udarati šakama. Napali su i novinare“, rekla je reporterka N1 Srbija,

Studentica koja je napadnuta tijekom incidenta rekla je za N1 da je i ona bila napadnuta.

"Krenuli su nas gurati i udarati. Trenutno sam u šoku, ovo što se događa je izvan svake pameti. Ne možemo dopustiti da se ovo događa. Jednu kolegicu su krenuli udaljavati, ja sam uskočila kako bih je zaštitila, a onda su napali sve nas. Riječ je o starijim muškarcima“, navela je ona.

Napad na novinara

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu objavili su snimku incidenta na kojoj se vidi muškarac u crnom, s kapom, kako fizički napada novinara.

Na snimci objavljenoj na službenom profilu studenata u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu vidi se trenutak kada je napadnut muškarac koji se predstavio kao novinar.

Novi sad Prosvjed

