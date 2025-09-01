Od vlasti traže da vozačima kamiona iz BiH osiguraju nesmetani rad, odnosno da ih se izuzme ih ograničenja koja vrijede za druge osobe koje putuju na teritorij Europske unije. Od Vijeća ministara odnosno Ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva vanjske trgovine zahtijevaju da im se olakša poslovanje u samoj zemlji i ubrzaju procedure izdavanja potrebnih dozvola.