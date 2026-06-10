vjetar, tuča, munje
VIDEO / Nevrijeme stiglo u Sloveniju: Superćelijski oblaci dolaze iz Italije
Olujna linija stigla je do Slovenije s talijanske strane i u nadolazećim satima će zahvatiti cijelu zemlju. Slovenski Arso upozorava na mogućnost obilnih pljuskova, a nije isključena ni tuča
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Slovenska agencija za okoliš (Arso) izdala je narančasto upozorenje za cijelu zemlju zbog oluja koje mogu donijeti obilne kiše, jake udare vjetra, tuču i munje. Jača olujna linija razvila se nad susjednim talijanskim regijama poslijepodne, a oko 18 sati stigla je do Slovenije, prenosi tportal.
Lokalno su mogući jači pljuskovi s tučom, jači udari vjetra i česti udari groma. Tuča može oštetiti poljoprivredna područja i usjeve, a jaki pljuskovi mogu uzrokovati brzo povećanje protoka bujične vode, stagnaciju vode i lokalne poplave.
Opasnost predstavljaju i munje koje mogu izazvati požare, stoga Arso poziva na oprez. 'Tijekom oluje treba se povući u sigurnu zgradu ili vozilo, a ne zadržavati se na otvorenom ispod drveća, dalekovoda ili u blizini pljuskova', stoji na njihovoj web stranici. Uz obalu je moguć i tramontanski vjetar.
"U sljedećih pola sata postoji velika vjerojatnost razvoja silovitih oluja na području Tolmina, Kobarida i šireg područja oko Nove Gorice. Očekuje se da će se glavni dio olujnog pojasa pomicati prema Jesenicama, ali nije isključen ni nešto južniji smjer oluja, koje bi mogle zahvatiti i druge dijelove sjeverozapadne Slovenije", objavili su na Facebook profilu Neurje.si.
Izražena promjena vremena očekuje se u noći na četvrtak. Nevrijeme, tuča i olujni udari vjetra mogući su osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj.— DHMZ (@DHMZ_HR) June 10, 2026
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Nakon Slovenije olujni sustav nastavit će put prema Hrvatskoj. Izražena promjena vremena očekuje se u noći na četvrtak. Nevrijeme, tuča i olujni udari vjetra mogući su osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, poručuje DHMZ.
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