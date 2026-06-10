VIDEO / Nevrijeme stiglo u Sloveniju: Superćelijski oblaci dolaze iz Italije

Opasnost predstavljaju i munje koje mogu izazvati požare, stoga Arso poziva na oprez. 'Tijekom oluje treba se povući u sigurnu zgradu ili vozilo, a ne zadržavati se na otvorenom ispod drveća, dalekovoda ili u blizini pljuskova', stoji na njihovoj web stranici. Uz obalu je moguć i tramontanski vjetar.