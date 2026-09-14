IZVANREDNI IZBORI
VIDEO / Studenti u Srbiji predali potpise za svoju izbornu listu, ispratili ih građani
Sudentski pokret u Srbiji u ponedjeljak predaje Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), tijelu koje provodi i nadzire izbore u toj zemlji, potpise za izbornu listu grupe građana „Studentska lista – Studenti pobjeđuju“.
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Studenti su potpise prikupljali tijekom prethodna dva dana diljem Srbije, a u ponedjeljak su se zajedno s građanima okupili ispred Rektorata Sveučilišta u Beogradu. Odatle su krenuli prema sjedištu RIK-a, najavivši događaj kao „šetnju pobjednika“.
Ispred RIK-a studente su dočekali trubači, dok su se okupljenima ispred Rektorata obratili docent Učiteljskog fakulteta Nemanja Karović i studentica Stomatološkog fakulteta Milica.
Među studentima koji će kutije s potpisima odnijeti do RIK-a su Andrej Tanko, studentica Emina s DUNP-a, Nikola Marčetić, Tamara Jeremić i Luka Mihajlović.
Studenti i građani prema RIK-u su krenuli uz zvuke „Marša na Drinu“.
Među okupljenima je i 90-godišnji Veroljub Sarić, koji je ozlijeđen 14. svibnja na Bulevaru kralja Aleksandra tijekom odavanja počasti poginulima u padu nadstrešnice, kada ga je udario automobil.
Na skupu u Novom Sadu ranije su predstavljeni neki od kandidata na studentskoj listi, među kojima su akademik Radomir Saičić, profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović i glumac Tihomir Stanić.
Studenti sa sobom nose siluetu „pobjednika“ koji u ruci drži kutiju, kao i brojne zastave različitih fakulteta.
Studenti u blokadi pozvali su građane da zajedno predaju potpise za listu „Studentska lista – Studenti pobjeđuju“ Republičkoj izbornoj komisiji za izvanredne izbore koji bi se trebali održati 25. listopada.
Okupljanje ispred Rektorata bilo je zakazano za 17 sati, nakon čega je planirana šetnja do zgrade RIK-a.
„Potpise ćemo nositi zajedno, jer ovo je zajednička borba, kao što će biti i pobjeda. Vidimo se ispred Rektorata Sveučilišta u Beogradu 14. rujna u 17 sati“, objavili su studenti na društvenoj mreži X.
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