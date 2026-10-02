ORGANIZATORI POKLEKNULI
Branitelji uspjeli s pritiskom: Otkazan Bajagin koncert u Koprivnici
Koncert grupe Bajaga i Instruktori, najavljen za 17. listopada u Koprivnici neće se održati, objavio je organizator obrazloživši oduku pritiskom koji se stvorio na izvođače i organizatore.
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"U javnom su se prostoru pojavile neprovjerene i netočne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore", navodi su u službenoj objavi organizatora koncerta u kojoj se ne precizira o čemu se konkretno radi.
Ističe se kako je njihov "primarni cilj posjetiteljima i glazbenicima osigurati sigurno, pozitivno i ugodno okruženje i atmosferu kakvu svaki glazbeni događaj i zaslužuje".
"Procijenili smo da to u trenutnim okolnostima nažalost nije moguće ostvariti na razini koju naša publika očekuje i zaslužuje", stoji u priopćenju.
Izuzetno nam je žao zbog svih koji su se veselili ovom susretu te se iskreno zahvaljujemo na velikom interesu i podršci, dodaje se.
Organizator vjeruje i nada se da će se ubrzo otvoriti nova prilika za druženje Bajage i Instruktora s koprivničkom publikom.
Otkazivanje Bajaginog koncerta uslijedilo je isti dan u kojem su predstavnici Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata zatražili od gradonačelnika Peđe Grbina da odustane od angažmana Bajage za pulski doček Nove godine te da umjesto njega angažira hrvatskog izvođača.
Ta udruga navodi kako ne želi na gradskom dočeku slušati izvođača za kojeg tvrdi da je "tijekom rata nastupao pred pripadnicima snaga koje su napadale Hrvatsku i pjevao četnicima“.
Gradonačelnik Pule na to je odgovorio kako prilikom odabira izvođača nisu i neće se baviti krvnim zrncima.
Udruga hrvatskih branitelja (UHB RH) prošli je tjedan pozvala mjerodavne državne ustanove da uvedu jasne kriterije i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj.
Ministre su pozvali da predlože Vladi donošenje propisa kojima bi se "zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratnohuškačke politike, ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija te kleveću hrvatsku naciju i državu".
Pritom su spomenuli srpske izvođače Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Momčila Bajagića-Bajagu.
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