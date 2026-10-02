pionir ekstremnog metala
Svijet metala ostao bez legende: Preminuo Conrad "Cronos“ Lant
Conrad "Cronos“ Lant, pjevač i basist britanske grupe Venom te jedan od pionira ekstremnog metala, preminuo je u 63. godini, priopćili su jučer članovi benda.
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Točan uzrok smrti još nije poznat, a Lant će ostati upamćen kao basist legendarnog benda.
Venom je svojim agresivnim zvukom, mračnom estetikom i temama koje su odstupale od tadašnjih standarda hard rock i heavy metal scene imao značajan utjecaj na razvoj ekstremnog metala.
Album „Black Metal“ iz 1982. godine dao je ime glazbenom pravcu koji će poslije prerasti u globalnu scenu, a Venom se navodi i kao jedan od bendova koji su utjecali na kasniji razvoj death i black metala.
Iako se grupa formalno raspala 1988. godine, Lant je poslije ponovno okupio bend s različitim novim članovima, koji je nastavio djelovati sve do njegove smrti. Tijekom karijere radio je i na solo projektima pod imenom Cronos.
„Njegova glazba nikada neće umrijeti. Njegov glas nikada neće izblijedjeti. Nasljeđe Venoma živjet će kroz glazbu koju je stvorio i kroz legije obožavatelja diljem svijeta koje nastavljaju nositi taj plamen“, poručili su članovi benda opraštajući se od Lanta.
„Želim zahvaliti svim obožavateljima na podršci koju ste pružali mom ocu tijekom svih ovih godina. Znam da mu je to mnogo značilo. Ostavio je svoju dušu, a njegova će glazba živjeti dalje. Legenda o Cronosu nikada neće umrijeti“, poručio je njegov sin Nathan.
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