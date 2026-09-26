Dužu s mlijekom po sidrenoj, molim

Na upit novinarke RTL-a ima li još neka zemlja u Europskoj uniji sidrene cijene, on nije odgovorio jasnim i glasnim "ne" - što je točan odgovor - nego hrpom birokratskih rečenica: "Prema ovome što mi trenutačno imamo, riječ je o specifičnom modelu, jednom od specifičnih modela u zemljama Europske unije. On je usmjeren na transparentnost prema potrošačima. Na taj se način cijeli koncept trenutačne cijene, cijene koja je već postojala, približava potrošačima, odnosno kupcima, i želi ih se zaštititi. To je ideja cijelog koncepta."