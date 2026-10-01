"Žene više ne plaču, žene zarađuju!" Shakira spektakularni koncert posvetila snazi i slobodi žena

Nakon više od dva sata glazbe koja obuhvaća tri desetljeća karijere, Shakira je za kraj ostavila pjesmu nastalu u suradnji s argentinskim producentom Bizarrapom. Riječ je o velikom hitu u kojem je svoju vezu s Piquéom i njihov prekid pretvorila u jednu od najzapaženijih glazbenih priča posljednjih godina.