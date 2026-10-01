povratak za pamćenje
"Žene više ne plaču, žene zarađuju!" Shakira spektakularni koncert posvetila snazi i slobodi žena
Kolumbijska pop-zvijezda Shakira vratila se u Španjolsku nakon osam godina i Madrid pretvorila u središte latinoameričke kulture. U sklopu europske rezidencije turneje Las Mujeres Ya No Lloran World Tour održat će 12 koncerata, a njezin povratak obilježili su glazba, ples, poruke ženske snage i neizbježne aluzije na bolan prekid s bivšim partnerom Gerardom Piquéom.
Djevojčice, žene koje bi im mogle biti majke, ali i bake. Kolumbijke, Venezuelanke, Peruanke, Španjolke, ali i Njemice, Nizozemke i Dankinje. Neke nose ljubičaste perike, druge suknje s novčićima, a mnoge su prekrivene šljokicama. Kada krene glazba, sve postaju jedno – Shakirine vučice.
Kolumbijska pjevačica nije se željela vratiti u Španjolsku tek običnim koncertom. Željela je povratak za pamćenje, piše Euronews.
Osam godina nakon posljednje turneje u toj zemlji, Shakira je odabrala Madrid za jedinu europsku rezidenciju turneje Las Mujeres Ya No Lloran (Žene više ne plaču). Planirano je 12 nastupa, za koje je prodano više od 600.000 ulaznica, a na jugu španjolske prijestolnice izgrađen je privremeni stadion koji svake večeri može primiti oko 55.000 posjetitelja.
Oko pozornice izgradila čitav mali grad
Shakira nije pripremila samo koncertnu pozornicu. Oko nje je nastao i svojevrsni mali grad nazvan Macondo Park, inspiriran književnim svijetom slavnog kolumbijskog pisca Gabriela Garcíje Márqueza.
Posjetiteljima su na raspolaganju hrana, glazba, književni sadržaji, izložbe, prostori za djecu i dodatna pozornica. Vrata se otvaraju satima prije izlaska glavne zvijezde, jer je cijeli događaj zamišljen kao festival latinoameričke kulture.
Takav koncept nije slučajan. Shakira već više od tri desetljeća latinoameričku glazbu i kulturu predstavlja publici diljem svijeta, a Madrid je odabrala i zbog velike latinoameričke zajednice koja ondje živi.
Ipak, njezin povratak u Španjolsku ima i dodatnu simboliku.
Barcelona je bila njezin dom, a sada je osvojila Madrid
Rivalstvo Madrida i Barcelone mnogo je starije i šire od nogometa. No u Shakirinu slučaju ono dobiva i osobnu dimenziju.
Barcelona je više od desetljeća bila njezin dom. Ondje je živjela s bivšim partnerom, nogometnom zvijezdom Gerardom Piquéom, ondje su odrastala njihova djeca, a nakon bolnog prekida pjevačica je naposljetku otišla u Miami.
Sada se vratila u Španjolsku i za mjesto svoje jedine velike europske rezidencije odabrala upravo Madrid.
Teško je zanemariti simboliku tog povratka. Nakon jednog od najtežih razdoblja u privatnom životu, Shakira je odlučila upravo u gradu koji je veliki Barcelonin rival održati niz koncerata pred desecima tisuća obožavatelja.
Čini se da je i sama svjesna priče koja prati njezin povratak.
"Dobro večer, Madrid! Ne mogu vjerovati da sam ovdje", poručila je publici. Prisjetila se i komentara koji je čula prije dolaska: "S obzirom na to s kakvim si licem otišla, pogledaj samo s kakvim si se vratila."
"Nema ničega ljepšeg nego kada se vučica ponovno ujedini sa svojim čoporom"
Koncert je otvorila pjesmom La Fuerte, nakon čega su uslijedili hitovi Girl Like Me, Las de la Intuición i Estoy Aquí. U samo nekoliko minuta na pozornici su se spojile različite faze njezine karijere – od Shakire iz devedesetih, preko globalne latino pop-zvijezde do žene koja je posljednjih godina osobnu bol pretvorila u glazbene hitove.
Na početku se na digitalnom prikazu pojavljuje Shakira koja svoje tijelo simbolično izgrađuje od pijeska. Potom se prava pjevačica probija kroz publiku, okružena svojim "čoporom", prije nego što stiže na pozornicu.
"Nema ničega ljepšeg nego kada se vučica ponovno ujedini sa svojim čoporom", poručila je.
Publika joj je uzvratila pjesmom i plesom. Kroz cijeli nastup provlačila se poruka da pad ne znači i ostanak na podu.
Večer posvećena ženskoj snazi i slobodi
U koncertu se osjećala snažna ženska energija. Ne zato što je riječ o događaju namijenjenom isključivo ženama, nego zato što im se daje prostor da budu glasne, senzualne, razigrane, ljutite, ranjive i snažne – bez potrebe da se ikome opravdavaju.
Tijekom nastupa na ekranima se pojavila i poruka čileanske književnice Isabel Allende koja se uklopila u atmosferu večeri: "Žene su same ranjive, ali zajedno smo nepobjedive."
Poruka koja je obilježila ovo razdoblje njezine karijere nikada nije bila suptilna: "Žene više ne plaču, žene zarađuju."
Više od 600.000 ulaznica i milijunski prihod za Madrid
Osim glazbenog spektakla, Shakirina rezidencija predstavlja i velik poslovni pothvat.
Dvanaest nastupa raspoređeno je tijekom četiri uzastopna vikenda, a prodano je više od 600.000 ulaznica. Za potrebe događaja izgrađen je poseban prostor, dok se procjenjuje da bi izravna povezana potrošnja u Madridu mogla iznositi između 150 i 200 milijuna eura.
Umjesto da sama obilazi europske gradove, Shakira je uspjela privući obožavatelje iz različitih dijelova svijeta u Madrid.
Španjolska prijestolnica tako je postala odredište za publiku različitih generacija, a rečenica kojom je pjevačica odgovorila na prekid veze dobila je i vrlo konkretno značenje.
Deset zapovijedi vučice, uz poruku koja je nasmijala publiku
Pred kraj koncerta na ekranima se pojavljuje deset "zapovijedi vučice" – svojevrsni kodeks nove Shakire koji slavi neovisnost, slobodu i žensko zajedništvo, uz nekoliko duhovitih referenci na njezinu prošlost.
Jedna od zapovijedi posebno je odjeknula u Madridu: vučica ne smije poželjeti ono što pripada drugoj.
Uslijedila je igra riječi s imenom Clare Chíe Martí, Piquéove partnerice nakon prekida sa Shakirom, a stadion je erumpirao od smijeha i oduševljenja.
Ono što je prije nekoliko godina punilo naslovnice zbog pjevačičina privatnog života sada je postalo dio glazbenog spektakla. Shakira više ne pokušava odvojiti osobnu priču od svojih pjesama – ona se njome poigrava i pretvara je u dio nastupa.
Završila koncert pjesmom koja je obilježila njezin prekid s Piquéom
Nakon više od dva sata glazbe koja obuhvaća tri desetljeća karijere, Shakira je za kraj ostavila pjesmu nastalu u suradnji s argentinskim producentom Bizarrapom. Riječ je o velikom hitu u kojem je svoju vezu s Piquéom i njihov prekid pretvorila u jednu od najzapaženijih glazbenih priča posljednjih godina.
Deseci tisuća ljudi ponovno su zapjevali s njom: "Žene više ne plaču, žene zarađuju."
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