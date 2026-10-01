odgođeni koncerti
Tereza Kesovija hospitalizirana
Tereza Kesovija završila je u bolnici zbog kardioloških problema
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Legendarna hrvatska pjevačica trebala je pred publiku izaći 3. i 4. listopada, no koncerti su odgođeni zbog njezina zdravstvenog stanja.
Kako piše Slobodna Dalmacija, Kesovija nije životno ugrožena, ali liječnici su procijenili da mora ostati u bolnici dok joj se stanje ne stabilizira.
"Nije životno ugrožena, no mora biti stabilizirana. Nije završila u bolnici predostrožnosti radi jer jesu nastupili kardiološki problemi, pa je zadržana na stabilizaciji. Da nije nastupio kardiološki problem, Tereza ne bi završila u bolnici", rekao je za Slobodnu Dalmaciju izvor blizak pjevačici.
Vijest o odgodi koncerata ranije je objavljena na službenim stranicama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, uz pojašnjenje da su nastupi odgođeni zbog zdravstvenih razloga.
"Poštovana publiko, zbog zdravstvenih razloga odgađaju se koncerti Tereze Kesovije najavljeni za 3. i 4. listopada 2026. godine. Informacije o novim terminima bit će objavljene naknadno", navedeno je u obavijesti.
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