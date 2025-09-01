Milorad Pupovac: Strah me za budućnost ove zemlje

"Ako mnogi šute, kao što šute najmoćniji ljudi u državi, zašto mislite da bismo mi trebali nadomjestiti manjak antifašističke kulture i čuvanja civilnog društva. Nije me strah, ali me strah za budućnost ove zemlje, a sve strahove koje smo mogli doživjeti, smo doživjeli. Brine me odsustvo sluha i istinskog patriotizma i da se zaustavi ono što ne može biti dobro za ovu zemlju. Ako ljudi koji imaju moć nadzirati službe, vojsku, funkcioniranje vlasti, misle da će im to politički naštetiti i tome daju prednost, a ne prednost tome kakva je to politika koju vode, koliko je to dobro za društvo, ne za politički rejting, politički opstanak... Izgleda da smo došli u tu fazu da manje vodimo brigu o tome što je dobro za društvo, a više kako opstati u politici."