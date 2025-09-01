Oglas

POZVAO NA TREZVENOST

Plenković u Bledu: Srbija je na rubu građanskog rata

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 16:28
n1, plenković
N1

Na Bledskom strateškom forumu premijer Andrej Plenković upozorio je na “surovu političku stvarnost” Zapadnog Balkana, istaknuvši da je Srbija na rubu građanskog rata te naglasio potrebu trezvenog pristupa proširenju Europske unije.

Surova politička stvarnost

"Srbija je na rubu građanskog rata", rekao je premijer Andrej Plenković u panel raspravi s trojicom premijera iz Slovenije, Albanije i Crne Gore na Bledskom strateškom forumu. Tema panela bila je daljnje proširenje Europske unije, a hrvatski je premijer, iako kao i uvijek naglašava podršku proširenju, naglasio da treba vidjeti i surovu političku stvarnost, pa je krenuo nabrajati:

- Imate Sjevernu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je vani. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost,", rekao je, a prenosi Večernji.

"Moramo biti trezveni"

Moramo biti zaista trezveni oko proširenja i mijenjajućeg globalnog konteksta. Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali trebaju se politički stabilizirati - rekao je Plenković.

Teme
andrej plenković bled građanski rat plenković o srbiji

