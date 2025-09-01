"Ja bih predložio ministru Tomi Medvedu, premijeru Plenkoviću, ne znam treba li i usnulom predsjedniku, i čitavoj braniteljskoj populaciji, da se pod hitno izbore za asistenta iz kulture koji će im objasniti što su to metafore. Kultura ne vrijeđa. Kultura može provocirati, ali ta provokacija ima smisao da se društvo razvija, da ne bude ustajalo i učmalo. Htio bih jasno reći: sloboda je naša. Mi kao građani borimo se za nju, mi je definiramo. Branitelji su se, u povijesnom smislu, borili protiv neprijatelja, sačuvali su granice Republike Hrvatske, oni su se borili za mir. Nakon toga prestaje njihova uloga, ne zanima me kakvi su njihovi osjećaji, ako ti osjećaji zadiru u moju slobodu: umjetničku, građansku, filozofsku, bilo koju. Onda to nisu branitelji slobode nego uzurpatori pojedinačke slobode."