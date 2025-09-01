Najavljen prosvjed protiv uvođenja vojnog roka na trgu bana Jelačića. Organizator najavljuje i tužbe

Pojašnjavaju kako je Hrvatska već imala obvezni vojni rok, a da je ta praksa pokazala da poslodavci mlade na razgovoru za posao pitaju jesu li regulirali vojnu obvezu. Iz Centra smatraju da bi se to moglo ponoviti te da će se radije zapošljavati oni koji su oslobođeni vojnog roka ili stranci koji nemaju vojnu obvezu.