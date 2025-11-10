VIDEO / Vučić tvrdi da je razgovarao s Dijanom Hrkom

Oglas

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu video porukom, i kako tvrdi, jutros je razgovarao telefonom s Dijanom Hrkom.

Vučić je izjavio da je jutros razgovarao s Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem koji također štrajka glađu kod Skupštine Srbije.

On je naveo da je „zamolio Hrku da prekine štrajk glađu“.

„Razgovarao sam jutros telefonom s Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem. Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu, a gospođu Hrku pozvao u Predsjedništvo na sastanak. Svi dobri ljudi u Srbiji zabrinuti su za njihovo zdravlje i molim se, i nadam, da će donijeti odluku o prekidu štrajka“, rekao je Vučić.

