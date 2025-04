VIDEO / Vulin reporterki N1 Srbije ispred Skupštine: Hvala što ste nas okupili

Podijeli :

Studenti i građani koji pješače i biciklisti iz Niša stigli su u petak navečer u Novi Pazar, gdje se danas održava 12-satni veliki skup "Sloboda vlada čaršijom". U isto vrijeme, u Beogradu se održava skup potpore predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Vulin: Zbog N1 smo se okupili

Na skupu na koji je danas pozvao Aleksandar Vučić među okupljenima su brojni članovi SNS-a ali i predstavnici stranaka koje čine vladajuću koaliciju srbijanske vlade. Aleksandar Vulin govorio je za N1 Srbija ovom prilikom o svojim očekivanjima od ovog skupa istaknuvši pritom da očekuje da će pokazati jedinstvo i koliko je svima važna Srbija.

“Očekujem da ćete pokazati koliko vam je stalo do Srbije. Upravo to očekujem od vas. Vi ste razlog našeg dolaska i hvala vam što ste nas okupili”, rekao je on.

Brnabić studentima: Razmislite što radite

Predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, poručila je studentima koji su u Novom Pazaru pokušali spriječiti polazak autobusa s građanima na večerašnji skup vladajuće stranke u Beogradu da “razmisle što rade”.

Studenti su jutros u Novom Pazaru blokirali kružni tok u naselju Šestovo kako bi spriječili prolazak autobusa s pristalicama Srpske napredne stranke koje su krenule na miting vlasti u Beogradu, no policija ih je uklonila – neki su odvučeni, a neki i fizički odneseni.

