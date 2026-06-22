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Luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan u Crnoj Gori ponovno se otvara 1. srpnja nakon pet godina. Interes gostiju je velik, ali i cijene su visoke; za komplet ležaljki i suncobran na hotelskoj plaži gosti će plaćati i do 240 eura dnevno, dok će za noćenje morati izdvojiti najmanje oko 2.000 eura. Iako je hotel zatvoren zbog spora s lokalnim stanovništvom oko pristupa plaži, isti problem ponovno se pojavio i prije nego što je hotel ponovno otvorio svoja vrata.

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Nakon punih pet godina crnogorsko luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan 1. srpnja vraća se na svjetsku turističku kartu.

Sve je već spremno za dolazak gostiju, a u elitnom resortu već rade dva svjetski poznata i prestižna restorana, potvrdili su za list Vijesti iz tvrtke Adriatic Properties, zakupca kompleksa.

Kako navode, Sveti Stefan trenutačno ima najviše rezervacija među svim njihovim hotelima diljem svijeta. Vila Miločer je praktički rasprodana otkako je 22. svibnja primila prve goste.

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Za najam ležaljki i suncobrana 240 eura dnevno

Zakupac je otvorio i plaže. U skladu s dogovorom s crnogorskom Vladom, poznata Kraljičina plaža od 8 do 20 sati namijenjena je hotelskim gostima, dok je na Velikoj miločerskoj odnosno Kraljevoj plaži dio opreme rezerviran za domaće stanovništvo.

Za Vijesti su rekli da će za najam kompleta od dvije ležaljke i suncobrana uz uslugu posluživanja trebati izdvojiti i do 240 eura dnevno. Za smještaj će pak biti potrebno platiti najmanje 2.000 eura po noćenju.

Ograde koje lokalnom stanovništvu ograničavaju pristup plaži ponovno postavljene unatoč presudi

Ponovno postavljanje vrata na Kraljičinoj plaži izazvalo je veliko nezadovoljstvo među lokalnim stanovništvom. Mjesna zajednica Sveti Stefan nedavno je podnijela kaznenu prijavu protiv tvrtke Adriatic Properties d.o.o. iz Budve te protiv drugih državnih i općinskih tijela i subjekata zbog osnovane sumnje na kaznena djela ograničavanja slobode kretanja i boravka te neizvršavanja sudske odluke.

Nekadašnje skromno ribarsko naselje, otvaranjem hotela Sveti Stefan 1960. godine pretvorilo se u suvremeni turistički kompleks najviše kategorije, koji se već desetljećima ubraja među najekskluzivnije hotele na svijetu. Ideju za hotel još je 1950-ih prvi iznio slovenski političar Edvard Kardelj, tada visoki savezni dužnosnik Jugoslavije.

Kako su pojasnili, prijava je podnesena nakon što je Adriatic Properties, suprotno pravomoćnoj sudskoj presudi, ponovno postavio ograde koje između 8 i 20 sati onemogućuju prolaz šetnicom od Svetog Stefana do parka Miločer u blizini Kraljičine plaže.

Spor oko pristupa lokalnog stanovništva plažama i javnim površinama na području resorta glavni je razlog zatvaranja hotela Sveti Stefan između 2021. i 2026. godine.

Nakon što je sud odlučio da određeni prolazi moraju ostati javno dostupni, upravitelj kompleksa zatražio je od države visoku odštetu zbog poslovne štete za koju tvrdi da je nastala jer gostima zbog sudskih odluka nije mogao osigurati očekivanu razinu privatnosti. Zbog neriješenih pravnih i poslovnih pitanja hoteli Sveti Stefan i Vila Miločer na kraju su zatvorili vrata.

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Dogovor s Vladom omogućio ponovno otvaranje

Tijekom 2025. i 2026. godine Vlada Crne Gore i tvrtka Adriatic Properties postigle su dogovor o nagodbi i uvjetima ponovnog rada kompleksa. Dio dogovora uključuje i reguliranje pristupa plažama: Kraljičina plaža tijekom dana uglavnom je rezervirana za hotelske goste, dok određeni dijelovi drugih plaža moraju ostati dostupni lokalnom stanovništvu.