"partnerstvo za mir"

Započela prva zajednička vojna vježba Srbije i NATO-a

12. svi. 2026. 20:13
Ministarstvo obrane Republike Srbije
Milos Savic / Ministarstvo obrane Republike Srbije

Prva zajednička vojna vježba Srbije i NATO-a, u organizaciji Zapovjedništva Kopnene vojske i Zapovjedništva združenih snaga iz Napulja, održava se ovog i sljedećeg tjedna u bazi „Jug” i na poligonu „Borovac” kod Bujanovca, priopćilo je danas Ministarstvo obrane Srbije.

Na vježbi pod nazivom „NATO–Srbija” sudjeluje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunjske i Turske, uz prisutnost vojnih planera i promatrača iz Velike Britanije, Italije, Njemačke, Rumunjske, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Turske, Francuske i Crne Gore, javlja Politika.rs.

Voditelj vježbe je pukovnik Branislav Stevanović, zamjenik zapovjednika Treće brigade Kopnene vojske.

Vježba je taktičke razine, traje do 23. svibnja i pripadnicima Vojske Srbije te oružanih snaga država članica NATO-a pruža priliku za razmjenu iskustava i praksi u radu.

Tijekom dvotjednih aktivnosti na terenu uvježbavat će se taktike, tehnike i procedure koje se primjenjuju u operacijama potpore miru, poput osiguranja baze, rada na kontrolnoj točki, kontrole masovnih okupljanja i borbe u urbanim sredinama.

Vježba se provodi na temelju zaključka Vlade Srbije i predstavlja nastavak obostrano korisne, konkretne i transparentne suradnje Srbije i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir, na ravnopravnim osnovama i uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije.

Ta suradnja u funkciji je očuvanja mira i stabilnosti u regiji, unaprjeđenja operativnih sposobnosti oružanih snaga te jačanja povjerenja i međusobnog razumijevanja.

Sudjelovanjem u međunarodnim vježbama unapređuje se osposobljenost zapovjedništava i postrojbi Vojske Srbije za provedbu širokog spektra zadaća, uključujući angažman u mirovnim operacijama, a istodobno se potvrđuje opredijeljenost Srbije za suradnju sa svim partnerima i očuvanje mira i stabilnosti, pišu srpski mediji.

