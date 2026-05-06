Vučić o snazi srpske vojske: "Danas nas više ne mogu pregaziti kao bubašvabu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija danas 20 puta snažnija nego što je bila prije 15 godina te dodao da bi, kada bi Srbiju sada napala neka sila kao 1999. godine, Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne dva ili tri.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u njegovom profesionalnom životu predstojeći posjet Kini biti najvažniji, prije svega zbog građana Srbije, dodajući da će kineski predsjednik Xi Jinping za mjesec dana primiti predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, predsjednika Rusije Vladimira Putina i njega.

„U mom profesionalnom životu svakako će to biti najvažniji posjet zbog građana Srbije. To će biti posjet od pet ili šest dana. Državni, službeni posjet. Veliki kineski predsjednik, naš prijatelj Xi Jinping, u mjesec dana primit će i Trumpa i Putina i mene“, rekao je Vučić gostujući na TV Informer, prenosi Tanjug.

Naveo je da će se tijekom posjeta razgovarati o robotici, umjetnoj inteligenciji, vojno-tehničkoj suradnji, daljnjoj gospodarskoj suradnji, infrastrukturnoj suradnji, ali i o znanju i kako osigurati škole i obrazovanje za ljude Srbije u različitim područjima.

Od Izraela smo dobili neka od najmoćnijih oružja na svijetu

Također je izjavio kako je Srbija danas 20 puta snažnija nego što je bila prije 15 godina te dodao da bi, kada bi Srbiju sada napala neka sila kao 1999. godine, Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne dva ili tri.

„I zato nas više nitko nikada neće napasti. Ali zato moramo dalje jačati i dalje napredovati po tom pitanju. Inače, nemojte misliti da nas ne bi pregazili kao bubašvabu da nismo mnogo jači“, istaknuo je Vučić gostujući na TV Informer.

Dodao je da je sada Vojska Srbije jaka zahvaljujući novcu zarađenom u tvornicama i podsjetio da je za vrijeme prethodne vlasti Srbija imala istopljene tenkove, a sada ima jaku vojsku.

„Mi smo zolje tada davali besplatno i uništavali ih. Danas imamo više od 30.000 zolja u resursu. Za svakog vojnika da mu damo da ima zolju“, naveo je Vučić.

Dodao je da je Vojska Srbije sada jaka, što pokazuje, između ostalog, i to što je od Izraela dobila neka od najmoćnijih oružja na svijetu. Predsjednik Srbije je ukazao da je pitanje Kosova i Metohije vraćeno za pregovarački stol.