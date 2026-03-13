Goran Redžepović
Analitičar objasnio kakve su to moćne rakete koje je nabavila Srbija i ima li Hrvatska odgovor na njih
Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o naoružavanju Srbije, sukobu na Bliskom istoku.
Hrvatska ne očekuje da bi Srbija mogla u bilo kojoj varijanti doći u poziciju da koristi hipersonične rakete prema susjednim zemljama, Hrvatskoj ili nekoj drugoj, izjavio je premijer Andrej Plenković u četvrtak.
Goran Redžepović objasnio je o kakvim se raketama radi: "To su aerobalističke rakete koje se lansiraju sa zrakoplova, u ovom slučaju, MiG-29. Domet je od 250 do 400 kilometara. Prvotno je razvijena u zrakoplovnoj varijanti kao protubrodska raketa - ubojica brodova, pa proturadarska raketa, a onda su razvijene ove druge varijante s razornom glavom. Raketa je zanimljiva jer ne znamo kakva je njezina preciznost, odstupanje od točke pada je pet do sedam metara."
"Supersonična raketa"
"Druga karakteristika je velika brzina, ona nije hipersonična nego supersonična - do pet puta brzine zvuka leti. Zbog toga se relativno teško presreće. Može se upotrijebiti protiv stacionarnih ciljeva, ne vjerujem da su nabavili protubrodske rakete s radarom koji bi se navodio na brodove. Ne vjerujem ni da su nabavili proturadarsku varijantu jer ih imaju od ranije. Vjerojatno su to nabavili u varijanti razorne bojeve glave i probojne bojeve glave. Prva je 150 kilograma mase, a druga 200. Za što se koriste? Za gađanje, uništavanje ili neutralizaciju visoko vrijednih ciljeva, mogu biti vojni, mogu biti civilni. Bit će ispaljivana sa zrakoplova MiG-29."
"Hrvatska nema odgovor"
Analitičar navodi da Hrvatska nema odgovor što se tiče uništavanja rakete i sprječavanja djelovanja: "Nemamo proturaketne sustave koji bi mogli izvršiti presretanja te rakete niti ćemo ih vjerojatno imati jer su skupi. Nemamo ni tehnološku bazu ni ljudsku osnovu koja bi implementirala takve sustave, jako bi puno koštali. Nemamo ni sustav elektroničkog djelovanja. Nemamo ni sustave ometanja satelitskih signala. Ono što nama preostaje je da raspolažemo dovoljnom količinom naoružanja za odmazdu."
