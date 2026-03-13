"Druga karakteristika je velika brzina, ona nije hipersonična nego supersonična - do pet puta brzine zvuka leti. Zbog toga se relativno teško presreće. Može se upotrijebiti protiv stacionarnih ciljeva, ne vjerujem da su nabavili protubrodske rakete s radarom koji bi se navodio na brodove. Ne vjerujem ni da su nabavili proturadarsku varijantu jer ih imaju od ranije. Vjerojatno su to nabavili u varijanti razorne bojeve glave i probojne bojeve glave. Prva je 150 kilograma mase, a druga 200. Za što se koriste? Za gađanje, uništavanje ili neutralizaciju visoko vrijednih ciljeva, mogu biti vojni, mogu biti civilni. Bit će ispaljivana sa zrakoplova MiG-29."