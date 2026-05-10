VIDEO / Studenti u Beogradu održali prosvjednu šetnju, poručuju: "(Ne)bojte se, i dalje smo tu"

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu održali su prosvjednu šetnju pod sloganom „(Ne)bojte se, i dalje smo tu“, koja je započela u 11.52 sati ispred Pravnog fakulteta odavanjem počasti žrtvama tragedije prilikom urušavanja nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

Nakon odavanja počasti preminulima u padu nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, građani su se okupili kod Tehničkog fakulteta, gdje su im studenti tiskali slogan „Studenti pobjeđuju“ na majicama.

Kako je javio reporter N1 Srbije, ta je akcija završena u 15 sati, nakon čega su se okupljeni uputili u prosvjednu šetnju.

Okupljeni su uzvikivali „Pumpaj“ dok su prolazili pokraj Pionirskog parka, poznatijeg i kao Ćacilend. Reporter N1 naveo je da se iz parka čula glasna glazba, na što su građani odgovorili bukom zviždaljki.

Reporter je također dodao da se čini kako pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije nisu osiguravali današnji prosvjed, te da je prometna policija blokirala promet samo pokraj zgrade Glavne pošte.

S druge strane, pripadnici interventne policije osiguravali su skup aktivista SNS-a u Pionirskom parku.

Građani i studenti nastavili su prosvjednu šetnju prema Narodnoj skupštini, Pravnom fakultetu, Slaviji i Predsjedništvu, a skup je završio kod Rektorata.

Studenti su poručili građanima da ih očekuju na velikom prosvjedu na Slaviji, koji je najavljen za 23. svibnja.