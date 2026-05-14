VIDEO / Revolt zbog dva pokušaja gaženja: Studenti i građani prosvjedovali pred RTS-om

Na događaje je reagirala i oporba. Predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da današnje "zaletanje automobilom na građane nije incident, nego realizacija Vučićevih prijetnji", optuživši vlast za stvaranje atmosfere nasilja. Novi DSS također je osudio incidente, poručivši da Srbija "ne smije biti zemlja u kojoj se automobilom nasrće na građane koji mirno stoje na ulici".