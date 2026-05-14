VIDEO / Revolt zbog dva pokušaja gaženja: Studenti i građani prosvjedovali pred RTS-om

Dva pokušaja gaženja građana dogodila su se danas ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tijekom odavanja počasti žrtvama tragedije u Novom Sadu, a jedan stariji muškarac pritom je teško ozlijeđen i prevezen u Urgentni centar. Prema navodima studenata i očevidaca, u prvom incidentu vozač je automobilom naletio na okupljene građane, pri čemu je ozlijeđen umirovljenik, dok je jedan student fizički napadnut. Policija je vozaču odredila zadržavanje do 48 sati.
Nedugo potom dogodio se i drugi incident, kada se, kako tvrde studenti, muškarac automobilom zaletio prema okupljenima koji su odavali 16-minutnu počast stradalima, a zatim izašao iz vozila i izvadio metalnu šipku prema građanima. Očevici navode da je policija nakon toga jednog studenta odvela u postaju radi davanja izjave.
Zbog događaja kod Pravnog fakulteta studenti i građani okupili su se navečer ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS), nezadovoljni načinom izvještavanja javnog servisa o incidentima, javlja N1 Srbija.
RTS je vijest emitirao tek u 18. minuti Dnevnika 2, što su okupljeni ocijenili neprihvatljivim. Tijekom prosvjeda skandiralo se "Pumpaj" i "Tko ne skače, taj je ćaci", a studenti su pozvali građane na novi veliki prosvjed 23. svibnja na Slaviji.
"Stvaranje atmosfere straha"
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta optužili su dužnosnike Ministarstva unutarnjih poslova i Srpske napredne stranke da su policiji naložili da prestane osiguravati studentske skupove, iako je to njihova zakonska obveza.
Prosvjedi podrške održani su i u Nišu, gdje su studenti ispred prostorija SNS-a razvili transparent "Studenti pobjeđuju" uz poruku "Ne šutimo na gaženja! Odgovarat ćete!".
Na događaje je reagirala i oporba. Predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da današnje "zaletanje automobilom na građane nije incident, nego realizacija Vučićevih prijetnji", optuživši vlast za stvaranje atmosfere nasilja. Novi DSS također je osudio incidente, poručivši da Srbija "ne smije biti zemlja u kojoj se automobilom nasrće na građane koji mirno stoje na ulici".
