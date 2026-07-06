Cure detalji velike afere: "Istina je, predsjednik Trump i Infantino su razgovarali"

Predsjednikova inicijativa urodila je plodom jer je FIFA u nedjelju povukla suspenziju, čime je Balogunu omogućila nastup u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije u ponedjeljak. Odluka je izazvala negodovanje protivnika koji tvrde da je u suprotnosti s ustaljenim pravilima o crvenim kartonima.