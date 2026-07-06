Sukob se nastavlja
Trump objavio fotografiju s Meloni: "Treba mi zabrana približavanja"
Sukob je započeo kada je Trump ustvrdio da ga je Giorgia Meloni tijekom nedavnog sastanka skupine G7 "iznova i iznova" molila za zajedničku fotografiju.
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Nastavljajući prepucavanje s Giorgiom Meloni, američki predsjednik Donald Trump podijelio je neobičnu fotografiju kojim sugerira da je talijanska premijerka opsjednuta njime. Trump (80) je na svojoj platformi Truth Social objavio montiranu fotografiju s Meloni uz tvrdnju da mu je protiv nje potrebna zabrana približavanja.
Na fotografiji se vidi kako 49-godišnja Meloni gleda prema Trumpu sa smiješkom, čime se želi sugerirati da talijanska desničarska čelnica gaji posebne simpatije prema njemu.
"Treba mi zabrana približavanja", napisao je Trump u opisu fotografije.
Objava je dio niza Trumpovih nedjeljnih objava na Truth Socialu, među kojima je bila i montirana fotografija bivšeg predsjednika Baracka Obame i njegove supruge Michelle kako mašu prije ukrcaja u zrakoplov Air Force One išaran grafitima.
Objava je uslijedila uoči NATO-ova samita u Turskoj, na kojem se očekuje susret Trumpa i Meloni, zajedno s ostalim čelnicima Saveza.
Sukob Trumpa i Meloni
Sukob je započeo kada je Trump tvrdio da ga je Meloni tijekom nedavnog sastanka skupine G7 "iznova i iznova" tražila zajedničku fotografiju te sugerirao da ga je za nju praktički molila.
Također je ustvrdio da su Europljani "pogriješili u svemu" kada je riječ o energetici i migracijama te dodao da Europa "nikada više neće biti ista" ako te probleme ne riješi, prenosi NDTV.
Trumpove izjave potaknule su talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija da otkaže planirani posjet Washingtonu, dok je Meloni njegove tvrdnje nazvala "potpuno izmišljenima".
"Italija i ja nikada nikoga ne molimo", poručila je.
"Nisam danas antiamerički raspoložena, kao što jučer nisam nikome klečala. Vjerujem da je Zapad snažniji kada je ujedinjen, vjerujem da je Italija snažnija u ujedinjenom Zapadu i na tome sam radila i nastavit ću raditi. No, čvrsti odnosi temelje se i na iskrenosti, a ja sam iskrena osoba", rekla je Meloni za televiziju Rete 4, prenosi talijanska novinska agencija Adnkronos.
Odnosi između dvoje desnih čelnika dodatno su se pogoršali nakon što je Italija pokazala zadršku prema pružanju potpore američkim naporima usmjerenima protiv Irana.
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