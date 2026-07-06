Trump objavio fotografiju s Meloni: "Treba mi zabrana približavanja"

"Nisam danas antiamerički raspoložena, kao što jučer nisam nikome klečala. Vjerujem da je Zapad snažniji kada je ujedinjen, vjerujem da je Italija snažnija u ujedinjenom Zapadu i na tome sam radila i nastavit ću raditi. No, čvrsti odnosi temelje se i na iskrenosti, a ja sam iskrena osoba", rekla je Meloni za televiziju Rete 4, prenosi talijanska novinska agencija Adnkronos.