Istraga protiv 122 policajca: Luksuzni stanovi, kuće, skupi automobili i veze s određenim tvrtkama

Tijekom 2025. godine otvorena su 44 predmeta koji obuhvaćaju 104 policijska službenika i s njima povezane osobe. Istrage su pokrenute samoinicijativno, ali i u suradnji s državnim odvjetništvima, Agencijom za sprječavanje korupcije, Unutarnjom kontrolom policije, Specijalnim policijskim odjelom i Sektorom za financijsko-obavještajne poslove.