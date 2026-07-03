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MUP CRNE GORE

Istraga protiv 122 policajca: Luksuzni stanovi, kuće, skupi automobili i veze s određenim tvrtkama

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03. srp. 2026. 16:28
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Uprava policije Crne Gore
Uprava policije Crne Gore

Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore provodi opsežne provjere imovine i životnog stila policijskih službenika, a pod istragom su ukupno 122 policajca i s njima povezane osobe zbog sumnji u nesrazmjer između prijavljenih prihoda i vrijedne imovine, moguće zlouporabe položaja, primanja mita i pranja novca.

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Iz crnogorskog MUP-a za portal Vijesti potvrdili su da su protiv dvojice policijskih službenika već podignute optužnice, dok su u još tri slučaja izvidi u tijeku.

Provjeravaju luksuzne nekretnine, automobile i poslovne veze

Tijekom 2025. godine otvorena su 44 predmeta koji obuhvaćaju 104 policijska službenika i s njima povezane osobe. Istrage su pokrenute samoinicijativno, ali i u suradnji s državnim odvjetništvima, Agencijom za sprječavanje korupcije, Unutarnjom kontrolom policije, Specijalnim policijskim odjelom i Sektorom za financijsko-obavještajne poslove.

Kako navode iz MUP-a, provjeravaju se sumnje na organizirano djelovanje, zlouporabu službenog položaja, primanje mita, pranje novca te nesrazmjer između prijavljenih prihoda i vrijedne imovine, uključujući luksuzne stanove, kuće, automobile i povezanost s pojedinim tvrtkama.

Od ukupno 44 predmeta, 18 je otvorio Odjel za antikorupciju, 15 je pokrenuto u suradnji s nadležnim tužiteljstvima, osam zajedno s Agencijom za sprječavanje korupcije, dok su preostali nastali u suradnji s drugim nadležnim institucijama.

Ove godine otvoreno još šest istraga

Od početka 2026. godine pokrenuto je dodatnih šest predmeta. Jedan je otvoren samoinicijativno i još je u fazi prikupljanja dokumentacije, tri su pokrenuta na temelju prijava građana, jedan nakon dokumentacije Unutarnje kontrole policije, a jedan na temelju obavijesti nadležnog državnog odvjetništva.

U tim istragama obuhvaćeno je još 18 osoba, među kojima su jedan visoki policijski dužnosnik, trojica rukovoditelja, jedan javni dužnosnik, trojica policijskih službenika i deset s njima povezanih osoba.

I u tim predmetima istražuju se sumnje na organizirani kriminal, zlouporabu položaja, primanje mita, pranje novca i nesrazmjernu imovinu.

crna gora policija official
Mup.gov.me

Dvije optužnice, tri slučaja još u fazi izvida

Iz Ministarstva navode da su od lipnja 2024. do sredine 2026. utvrđeni slučajevi u kojima policijski službenici nisu mogli opravdati svoju imovinu prijavljenim prihodima.

Zbog toga su protiv dvojice policajaca podignute optužnice, dok su tri predmeta još u fazi izvida.

Policajci moraju dokazati podrijetlo imovine

Provjere se provode prema Pravilniku o kontroli imovine i životnog stila policijskih službenika. Ako se utvrdi da imovina ili način života policajca, odnosno s njim povezanih osoba, ne odgovaraju zakonitim prihodima, službenik ima 30 dana da dostavi dokaze o podrijetlu novca.

Iz MUP-a ističu da je riječ o složenom postupku koji uključuje provjeru podataka iz Porezne uprave, bankarskih transakcija, registara imovine i evidencije putovanja te zahtijeva suradnju više državnih institucija.

Kazne zbog neprijavljivanja imovine

Zakonski rok za podnošenje godišnjih izvješća o imovini i prihodima istječe 31. srpnja, pa usporedba s prethodnim razdobljem još nije završena. Do 17. lipnja Odjelu za antikorupciju predano je ukupno 1.446 izvješća.

Od lipnja 2024. pokrenuto je i 40 disciplinskih postupaka protiv policijskih službenika zbog nepodnošenja imovinskih kartica, unošenja netočnih podataka ili kršenja Kodeksa policijske etike.

Dosad je završeno 30 postupaka, a svi odgovorni policajci kažnjeni su novčanom kaznom, dok je preostalih deset postupaka još u tijeku.

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