Dugoročna prognoza za ljeto i jesen

Kada je riječ o oborinama, očekuje se da će se njihova količina u srpnju kretati oko prosječnih vrijednosti ili biti tek neznatno ispod prosjeka. Međutim, kao i posljednjih godina, najveći dio kiše mogao bi pasti u kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinskim nevremenima, dok će između takvih epizoda prevladavati dulja sušna razdoblja.