ŠPANJOLSKA – ARGENTINA
FOTO / Trump helikopterom stigao na finale SP-a: Evo tko mu je radio društvo u svečanoj loži
Američki predsjednik Donald Trump stigao je na finale Svjetskog prvenstva na stadionu MetLife u New Jerseyju
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Trump je na stadion stigao helikopterom Marine One, koji je preletio stadion oko 45 minuta prije početka utakmice. Publika gotovo da nije reagirala na prelet helikoptera, koji je nekoliko minuta poslije sletio u blizini stadiona, prenosi The Guardian.
Predsjednik je neposredno prije početka susreta zauzeo mjesto u ostakljenoj VIP loži na zapadnoj strani stadiona, zajedno s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom. U blizini sjede i drugi uglednici te bivši nogometaši, među njima španjolski kralj Felipe VI., kanadski premijer Mark Carney i meksička predsjednica Claudia Sheinbaum.
U izjavi za Fox Sports neposredno prije početka utakmice, Trump je spomenuo svoje prijateljstvo s argentinskim predsjednikom, prenosi Index.
"Argentinski predsjednik moj je dobar prijatelj i odradio je sjajan posao. Ipak, mogu reći da je teško ići protiv Lionela Messija", rekao je. Zatim je pojasnio svoj stav: "Neću birati favorite. Znam samo da ne bih išao protiv Messija. On je velik".
Trump je prvi aktualni američki predsjednik koji je prisustvovao finalu Svjetskog prvenstva odigranom na tlu SAD-a. Kada su Sjedinjene Države bile domaćin turnira 1994. godine, tadašnji predsjednik Bill Clinton nije bio na finalnoj utakmici, već je trofej uručio njegov potpredsjednik Al Gore.
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