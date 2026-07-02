Hrvatska protiv Portugala za osminu finala: Utakmici prijeti prekid? Otkazano veliko okupljanje navijača

"Za nas Svjetsko prvenstvo tek sad počinje, ali dobili smo jako teškog protivnika odmah na početku, jednog od najjačih na ovom Svjetskom prvenstvu koji ima sjajnu reprezentaciju, rekao je izbornik Zlatko Dalić u razgovoru s Lukom Petrincem uoči utakmice šesnaestine finala protiv Portugala, piše HRT.

Naglasio je izbornik kako se neće predati i da će dati sve od sebe kako bi prošli u osminu finala.

- To smo pokazali puno puta, osobito u zadnjim utakmicama protiv Brazila, Kolumbije, protiv Engleske, ali ono što je važno je da ne smijemo griješiti. Najvažnije je da greške svedemo na minimum, jer ovaj će protivnik to kazniti kao Englezi. Moramo imati puno veću koncentraciju, odgovornost u svakom dijelu terena i da moramo biti na 100 %, čak možda i više od 100 %, da prođemo protivnika ovoga koji je težak. Ja sam optimist, vjerujem u nas, izjavio je Dalić.

Što se tiče zdravstvenog kartona, svi su igrači spremni i na raspolaganju izborniku.

- Nemamo nikakvih ozljeda, nikakvih problema, svi treniramo, samo što je izuzetno vruće, ali kako nama tako i protivniku. Tako da s te strane mi nemamo problema, svi su igrači zdravi, svi su igrači spremni, evo čekamo taj početak, rekao je.