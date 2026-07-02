SRAZ U TORONTU
Hrvatska protiv Portugala za osminu finala: Utakmici prijeti prekid? Otkazano veliko okupljanje navijača
Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu igra utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala, ali upitno je hoće li susret uopće početi na vrijeme zbog najavljene oluje.
Naime, početak je zakazan za jedan sat ujutro po hrvatskom vremenu, no vremenska prognoza sugerira da bi moglo doći do odgode.
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16 Objava
23:04
prije 0 min.
Španjolska će igrati protiv Hrvatske ili Portugala
Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva pobijedivši u Los Angelesu reprezentaciju Austrije s 3-0 (1-0).
21:54
prije 1 h
Otkazano veliko okupljanje navijača
Zbog ekstremnih vrućina otkazana je fan zona u navijačkoj zoni na Nathan Phillips Squareu u Torontu.
Ekstremni toplinski val koji je pogodio Toronto stvara probleme organizatorima Svjetskog prvenstva. Zbog visokih temperatura gradske su vlasti odlučile otkazati javno gledanje utakmica u navijačkoj zoni na Nathan Phillips Squareu, jednom od glavnih okupljališta navijača tijekom turnira, piše Dnevnik.hr.
21:04
prije 1 h
Dalić: Portugal se muči na prvenstvu, ali nas to ne smije zavarati
"Za nas Svjetsko prvenstvo tek sad počinje, ali dobili smo jako teškog protivnika odmah na početku, jednog od najjačih na ovom Svjetskom prvenstvu koji ima sjajnu reprezentaciju, rekao je izbornik Zlatko Dalić u razgovoru s Lukom Petrincem uoči utakmice šesnaestine finala protiv Portugala, piše HRT.
Naglasio je izbornik kako se neće predati i da će dati sve od sebe kako bi prošli u osminu finala.
- To smo pokazali puno puta, osobito u zadnjim utakmicama protiv Brazila, Kolumbije, protiv Engleske, ali ono što je važno je da ne smijemo griješiti. Najvažnije je da greške svedemo na minimum, jer ovaj će protivnik to kazniti kao Englezi. Moramo imati puno veću koncentraciju, odgovornost u svakom dijelu terena i da moramo biti na 100 %, čak možda i više od 100 %, da prođemo protivnika ovoga koji je težak. Ja sam optimist, vjerujem u nas, izjavio je Dalić.
Što se tiče zdravstvenog kartona, svi su igrači spremni i na raspolaganju izborniku.
- Nemamo nikakvih ozljeda, nikakvih problema, svi treniramo, samo što je izuzetno vruće, ali kako nama tako i protivniku. Tako da s te strane mi nemamo problema, svi su igrači zdravi, svi su igrači spremni, evo čekamo taj početak, rekao je.
20:08
prije 2 h
Navijačka groznica u Hrvatskoj
U brojnim gradovima organizirano je javno gledanje utakmice.
Sve je spremno u centru Zagreba za tisuće navijača koji će doći zajednički bodriti reprezentaciju.
"Naša vatrena zona kreće u 19 sati, u 22 počinje koncert koji će zagrijati atmosferu, a u međuvremenu nudimo razne aktivnosti i bogatu gastronomsku ponudu", rekao je za Dnevnik.hr Vid Bešker, jedan od organizatora Vatrene zone HNS-a.
Dodao je da nude i razne igre i nagrade za sve generacije te da građani svoje pozicije zauzimaju od ranih sati.
"Pozicije se zauzimaju od ranih sati. Po iskustvu bi rekli da svaki put dolazi sve više i više ljudi, ljudi osjete atmosferu, a o pobjedi i onome što slijedi ćemo vidjeti."
Svi ugostiteljski objekti iznimno mogu raditi do četiri sata s obzirom da je riječ o knock-out fazi natjecanja te može doći do produžetaka ili jedanaesteraca.
18:50
prije 4 h
Utakmici prijeti prekid?
U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi na snazi je pravilo prema kojem se nogometne utakmice moraju prekinuti ako se u krugu od oko 12 kilometara od stadiona detektira munja.
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18:07
prije 4 h
Korteo s najvećom hrvatskom navijačkom zastavom
U najvećem kanadskom gradu ponovno će biti raširena velika hrvatska zastava dimenzija 100x12 metara, a bit će dio velike povorke hrvatskih navijača.
Povorka bi trebala krenuti oko 17 sati po lokalnom vremenu (23 po hrvatskom vremenu). Okupljanje navijača zakazano je za 13 sati po lokalnom vremenu u Croatia Houseu odakle će se u 17 sati ulicom British Columbia Road zaputiti prema zapadu do Lake Shore Boulevarda te od tamo krenuti u povorci prema BMO Field stadionu.
16:11
prije 6 h
Mogući sastav Hrvatske
Perišić bi se trebao zadržati u početnih 11 na istoj poziciji, a isto bi trebala učiniti još devetorica igrača. Jedina zamjena trebala bi biti u samom napadu.
Umjesto Ante Budimira trebao bi zaigrati Igor Matanović, napadač Freiburga.
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14:28
prije 8 h
Dinko Jeličić za SK: Podcjenjivanje Ronalda može biti kobno
Hrvatska reprezentacija noćas od jedan sat nakon ponoći igra svoju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. U Torontu će Vatreni igrati protiv Portugala, a povodom toga je naša Ines Švagelj u emisiji Jutro SK ugostila hrvatskog trenera Dinka Jeličića koji je u Al-Nassru kratko trenirao i Cristiana Ronalda. Više OVDJE.
13:44
prije 9 h
Pele, Maradona, Messi… Cristiano Ronaldo je zaslužio biti u tom pokeru
Društvenim mrežama posljednjih dana širi se poruka upućena Cristianu Ronaldu: "Spremamo te u mirovinu, CR7." Pišu to hrvatski navijači, poneki novinari, ali i oni koji su godinama raspravljali o tome gdje mu je mjesto u povijesti nogometa. Taj će dan jednom doći. I kada se dogodi, s velikim poštovanjem zaključit ću da nogomet napušta jedan od najvećih koji je ikada igrao ovu igru. Više OVDJE.
13:44
prije 9 h
Ročnici poslali poruku podrške reprezentaciji
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