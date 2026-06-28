u 13 i 16:30 sati
Repriza specijalne emisije N1: Analiza raspleta skupine i sudbine Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Ako ste propustili specijalnu emisiju N1 posvećenu odlučujućoj utakmici Hrvatske i Gane, reprizu možete pogledati danas u 13:00 i 16:30 sati.
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Emisija donosi detaljnu analizu susreta Hrvatske i Gane, rasplet skupine, scenarije prolaska u osminu finala te prve reakcije iz hrvatskog tabora.
Pogledajte i atmosferu s mjesta događaja te pregled mogućih suparnika u nastavku natjecanja.
Specijalnu emisiju vode i uređuju Josip Juraj Pajvot i Antonio Baković, izvršna urednica je Nera Valentić, a iz Philadelphije izvještavaju Vedran Babić i Hrvoje Krešić s najnovijim informacijama, izjavama i atmosferom nakon utakmice.
Ne propustite reprizu specijalne emisije na N1 danas u 13:00 i 16:30 sati.
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