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u 13 i 16:30 sati

Repriza specijalne emisije N1: Analiza raspleta skupine i sudbine Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

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N1 Info
|
28. lip. 2026. 11:08
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Croatia's Petar Sucic celebrates REUTERS/Peter Cziborra
REUTERS/Peter Cziborra

Ako ste propustili specijalnu emisiju N1 posvećenu odlučujućoj utakmici Hrvatske i Gane, reprizu možete pogledati danas u 13:00 i 16:30 sati.

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Emisija donosi detaljnu analizu susreta Hrvatske i Gane, rasplet skupine, scenarije prolaska u osminu finala te prve reakcije iz hrvatskog tabora.

Pogledajte i atmosferu s mjesta događaja te pregled mogućih suparnika u nastavku natjecanja.

Specijalnu emisiju vode i uređuju Josip Juraj Pajvot i Antonio Baković, izvršna urednica je Nera Valentić, a iz Philadelphije izvještavaju Vedran Babić i Hrvoje Krešić s najnovijim informacijama, izjavama i atmosferom nakon utakmice.

Ne propustite reprizu specijalne emisije na N1 danas u 13:00 i 16:30 sati.

Teme
specijalna emisija n1 svjetsko prvenstvo 2026.

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