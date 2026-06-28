Sučić: Nakon treninga ostajem vježbati udarce. Modrić igra kao da ima 20 godina, nevjerojatan je

"Naravno da sam sretan što doprinosim ekipi, ali sve je to plod timske igre i naših akcija. Bitno je da pobijedim, nije bitno tko će iskočiti. Važno je da smo svi zajedno i da radimo što je najbolje za reprezentaciju," kazao je Sučić dodavši: "Zasluženo smo pobijedili, stvorili smo dosta opasnih situacija pred njihovim golom, na kraju smo i zabili dva gola. Znali smo koje su njihove mane, da im ne smijemo dati puno dubine iza naših leđa i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo smo pobijedili. Gana ima odličnu ekipu, opasni su, dobro organizirani. Sada se moramo dobro odmoriti i pripremiti za idućeg suparnika bez obzira tko nam dođe."