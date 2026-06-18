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u blizini stadiona

VIDEO / Neredi nakon utakmice Vatrenih: Sve započeli pijani Englezi

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18. lip. 2026. 08:24
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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Fans gather in Boston - Boston, Massachusetts, U.S. - June 17, 2026 England and Scotland fans react as they watch the match REUTERS/Peter Cziborra
Peter Cziborra/REUTERS

Oko 15 tisuća navijača za svake strane pratilo je veliki dvoboj, a ostatak stadiona popunili su Amerikanci i turisti. No, bez incidenta nije moglo.

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Iako je utakmica prošla bez problema na tribinama, nakon utakmice došlo je do tuče.

Skupina pijanih Engleza potukla se s nekoliko Amerikanaca u blizini stadiona.

Verbalni obračun prerastao je u niz šaka i hrvačkih zahvata, a snimka se brzo proširila na internetu, a brzo je reagirala policija.

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englezi navijači tuča

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