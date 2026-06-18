u blizini stadiona
VIDEO / Neredi nakon utakmice Vatrenih: Sve započeli pijani Englezi
Oko 15 tisuća navijača za svake strane pratilo je veliki dvoboj, a ostatak stadiona popunili su Amerikanci i turisti. No, bez incidenta nije moglo.
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Iako je utakmica prošla bez problema na tribinama, nakon utakmice došlo je do tuče.
Skupina pijanih Engleza potukla se s nekoliko Amerikanaca u blizini stadiona.
Verbalni obračun prerastao je u niz šaka i hrvačkih zahvata, a snimka se brzo proširila na internetu, a brzo je reagirala policija.
The World Cup tourists have made it to Deep Ellum, Dallas PD and Security cleared the scene pic.twitter.com/svHFJMiHnr— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) June 18, 2026
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