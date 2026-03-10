Rat na Bliskom istoku ušao je u 11. dan i nejasno je koliko bi mogao potrajati. Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je da će oni "odrediti kraj rata", odbacujući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koji sugerira da bi sukob s Iranom uskoro mogao završiti.
09:36
prije 0 min.
Američko-izraelski napadi ubili tri učenika u zapadnoj iranskoj pokrajini
Tri učenika poginula su kada su američko-izraelski napadi pogodili stambena područja u pokrajini Lorestan na zapadu Irana, prema poluslužbenoj iranskoj novinskoj agenciji Tasnim.
Organizacija za ljudska prava Hengaw izvijestila je da su napadi također uništili zgradu Obavještajnog odjela u gradu Kuhdašt, pri čemu su sravnjene i obližnje kuće te poslovne zgrade.
Izvori na koje se poziva Hengaw navode da su među poginulima i obavještajni službenici i civili, dok je prijavljena velika šteta na okolnim kućama, trgovinama i parkiranim vozilima širom tog područja.
09:18
prije 17 min.
Posljedice izraelskog bombardiranja Bejruta
Bejrut je i dalje pod konstantnom paljbom IDF-a. Al Jazeera donosi slike posljedica razornih udara.
09:08
prije 27 min.
Osvajanjem ovog otoka SAD bi preokrenuo odnos snaga u ratu, ali i uzdrmao cijelo svjetsko tržište
Iranski otok Harg, mali ali strateški izuzetno važan pojas kopna smješten u vodama sjevernog Perzijskog zaljeva, ostao je netaknut od strane američkih i izraelskih snaga iako je sukob na Bliskom istoku ušao u svoj drugi tjedan.
08:44
prije 51 min.
IRGC tvrdi da je pogodio američku zračnu bazu u iračkom Kurdistanu
Ured za odnose s javnošću IRGC-a objavio je priopćenje u kojem navodi da je pogodio sjedište američke vojske u zračnoj bazi Harir u Erbilu, u iračkom Kurdistanu, javlja AJ.
U priopćenju se dodaje da je na vojni objekt ispaljeno pet projektila.
08:44
prije 51 min.
Sve veći jaz između Amerike i Izraela
Deset dana nakon zajedničkog napada na Iran sve je vidljiviji jaz između Sjedinjenih Država i Izraela dok se američki predsjednik Donald Trump suočava s političkim pritiskom na domaćoj političkoj sceni i ne dijeli dugoročne ciljeve Izraela, piše francuska novinska agencija Afp.
08:44
prije 52 min.
Hezbolah i IDF vode bitku za kontrolu u južnom Libanonu
Izraelska vojska povećala je svoju prisutnost duž granice i unutar libanonskog teritorija, javlja Al Jazeerina dopisnica iz južnog Libanona.
Izraelska radiodifuzna uprava izvještava da izraelska vlada raspravlja o mogućnosti proširenja svoje prisutnosti u južnom Libanonu.
Hezbollah tvrdi da je do sada odbio napredovanja na više pravaca. Prošle noći došlo je do žestokih sukoba u Khiamu, pri čemu Hezbollah tvrdi da je uništio izraelski tenk.
Izraelska vojska ponovno je izdala upozorenje na evakuaciju, poručujući ljudima da napuste područje južno od rijeke Litani, što je znak da doista želi isprazniti to područje od stanovnika dok napreduje i pokušava zauzeti položaje na brdima.
Hezbollah ostaje prkosan, poručujući da nema drugog izbora nego braniti se i pružati otpor.
08:43
prije 53 min.
Pentagonov račun za prva dva dana napada: 5,6 milijardi dolara
Pentagon je potrošio streljivo u vrijednosti od 5,6 milijardi dolara u prva dva dana napada na Iran, prema američkim dužnosnicima, što je uznemirilo neke članove Kongresa zbog toga koliko je brzo vojska iscrpila ograničene zalihe najnaprednijeg američkog naoružanja, piše Washington Post.
Procjene pokazuju da je velik dio troškova nastao zbog uporabe skupih projektila i presretača, dok u Washingtonu raste zabrinutost da bi ovako brz tempo potrošnje mogao utjecati na spremnost vojske za druge potencijalne sukobe
08:41
prije 54 min.
VIDEO / CNN: Izrael i SAD gađaju iranske bolnice, škole i sportske dvorane
Forenzička analiza videozapisa i satelitskih snimaka pokazuje kako su američko-izraelski napadi oštetili iranske bolnice, škole i sportske dvorane u blizini ciljanih objekata.
08:41
prije 54 min.
Američko-izraelski udar na stambene blokove ubio 40 civila u Teheranu
Razorni američko-izraelski napadi na stambeni kompleks u istočnom Teheranu kasno u ponedjeljak ubili su oko 40 ljudi, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim.
Napad je pogodio stambene blokove u blizini Trga Resalat, gusto naseljenog područja glavnog grada, izvijestio je Iranski Crveni polumjesec.
Snimke posljedica napada nalaze se ispod (putem agencije ISNA).
07:45
prije 1h
Pitali smo iskusnog energetskog stručnjaka koliko će još rasti cijene nafte
U ponedjeljak, desetog dana sukoba na Bliskom istoku, cijene nafte narasle su za 25 posto i došle do razina na kojima su bile početkom rata u Ukrajini. Iran je zatvorio Hormuški tjesnac blokiravši stotine tankera s naftom u Perzijskom zaljevu, zaljevske zemlje smanjile su proizvodnju, a naftni derivati poskupjeli su diljem svijeta noseći rizik rasta inflacije.
No stručnjak za naftno i plinsko gospodarstvo Igor Dekanić ističe kako u moru 'dramatičnih' aktualnih zbivanja ipak ne treba dizati paniku.
"Nafta je u prvih tjedna dana sukoba poskupjela 10 do 15 posto, što znači da cijene nisu letjele u nebo. Jutros (u ponedjeljak) cijena je dosegla 115 dolara po barelu, ali je iza podneva već pala na 105 dolara. I to na robnim burzama", kaže.
