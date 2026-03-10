Organizacija za ljudska prava Hengaw izvijestila je da su napadi također uništili zgradu Obavještajnog odjela u gradu Kuhdašt, pri čemu su sravnjene i obližnje kuće te poslovne zgrade.

Izvori na koje se poziva Hengaw navode da su među poginulima i obavještajni službenici i civili, dok je prijavljena velika šteta na okolnim kućama, trgovinama i parkiranim vozilima širom tog područja.