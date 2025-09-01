150 svjetskih medija u kampanji protiv ubijanja novinara u Gazi

Na poziv Reportera bez granica (RSF) i Avaaza, globalne nevladine udruge pod okriljem zaklade Georgea Sorosa, oko 150 medija iz 50-ak zemalja sudjeluje u ponedjeljak u kampanji osude broja ubijenih novinara u Pojasu Gaze.
"S obzirom na tempo kojim izraelska vojska ubija novinare u Gazi, uskoro neće biti nikoga da vas izvještava", poruka je naslovnicama sa crnom pozadinom francuskog lista L'Humanite, portugalskog Publica i belgijskog lista La Libre.
Internetski medij Mediapart i web stranica časopisa La Croix objavili su članak o akciji medijskih kuća.
Prema RFS-u, od početka izraelske vojne operacije u Gazi, kao odgovor na napad 7. listopada 2023. islamističkog pokreta Hamas, ubijeno je više od 210 novinara.
Današnja akcija, u kojoj također sudjeluju libanonski dnevnik L'Orient du jour, američki The Intercept, koji sebe opisuje kao neprofitnu progresivnu novinsku organizaciju, i njemački Die Tageszeitung, uslijedila je nakon što je prošli tjedan u izraelskim zračnim napadima ubijeno pet novinara u bolnici u Han Junisu na jugu enklave.
"Osuđujući zločine izraelske vojske protiv palestinskih novinara bez ikakve kažnjivosti, te organizacije i redakcije pozivaju na njihovu hitnu zaštitu i evakuaciju te traže nesmetan pristup međunarodnih medija palestinskoj enklavi", stoji u priopćenju RFS-a.
Udruge za prava medija kaže da je podnijela četiri tužbe Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) zbog ratnih zločina koje je izraelska vojska počinila nad novinarima u Pojasu Gaze u protekla 22 mjeseca.
Od početka rata, međunarodnim medijima nije dopušteno da slobodno rade na palestinskom teritoriju.
Samo je nekoliko odabranih medijskih kuća ušlo u područje s izraelskom vojskom, a njihova izvješća, tvrdi RSF, bila su podložna strogoj vojnoj cenzuri.
Hamas je u napadu na južni Izrael 7. listopada 2023. pobio 1219 ljudi, većinom civila i oteo 251 osobu od kojih je 47 još uvijek zatočeno u Gazi. AFP navodi da se pretpostavlja da je od preostalih 47 živo njih 20.
Izraelska vojska je u posljednja dva dana u Gazi pronašla tijela dvaju talaca, llana Weissa otetog u kibucu Be'eri i Idana Shtivija, koji je radio na glazbenom festivalu Nova.
Ministarstvo zdravstva Gaze, pod kontrolom Hamasa, navodi da je u izraelskoj ofenzivi koja je uslijedila poginulo najmanje 63.459 ljudi te da većinu predstavljaju civili. UN tu brojku smatra pouzdanom.
