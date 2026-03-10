VIDEO / Aktivisti upali na summit i prekinuli Macrona: Pogledajte Plenkovićevu reakciju

Francuski predsjednik branio je civilnu nuklearnu energiju kao važan čimbenik "neovisnosti", posebno u nesigurnim vremenima.
Dvojica aktivista nevladine organizacije Greenpeace upala su na pozornicu na početku svjetskog nuklearnog summita u Francuskoj u utorak, prekinuvši predsjednika Emmanuela Macrona i čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grossija dok su pozdravljali šefove država.
Prosvjednici su, odjeveni u odijela s kravatama, razvili transparente s logotipom Greenpeacea i natpisom "Nuklearna energija = energetska nesigurnost" te "Nuklearna energija potiče rat Rusije".
Jedan od njih je doviknuo Macronu: "Zašto i dalje kupujemo uranij od Rusije?", na što je predsjednik odgovorio: "Mi sami proizvodimo nuklearnu energiju".
U tom je trenutku iza njih prolazio i hrvatski premijer Andrej Plenković, kojega, čini se, ovaj prosvjed nije pretjerano zanimao.
Francuska ima sposobnost obogaćivanja uranija, ali također uvozi obogaćeni uranij za svoje nuklearne elektrane, uključujući iz Rusije, prema najnovijim podacima carine koje je objavila francuska vlada.
Na rusku državnu tvrtku za nuklearnu energiju Rosatom se 2025. odnosilo oko 44 posto svjetskih kapaciteta za obogaćivanje uranija, prema Svjetskom nuklearnom udruženju (WNA), a europski proizvođači nuklearne energije se nisu uspjeli riješiti tih energenata iz Rusije ni četiri godine otkako je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.
Oko 15 aktivista Greenpeacea je blokiralo konvoje koji su dolazili na događaj u Boulogne-Billancourtu u predgrađu Pariza u utorak, kazala je skupina u priopćenju.
Francuska u utorak održava drugi svjetski nuklearni samit, gdje će se svjetski čelnici sastati kako bi raspravljali i promicali nuklearnu energiju.
"Za francuski ogranak Greenpeacea, održavanje takvog samita je anakronizam, događaj koji je potpuno bez doticaja sa stvarnošću i lekcijama koje treba izvući iz tragičnih situacija ruske agresije u Ukrajini, napada an Iran te učinaka sve gorih poremećaja klime", poručila je organizacija.
