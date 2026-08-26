Amerika privremeno obustavila termine za vize: Evo što se događa

State Department nije iznio pojedinosti o sadržaju ni trajanju obuke. Priopćio je samo da je njezin cilj pomoći konzularnim službenicima da prepoznaju i odbiju podnositelje zahtjeva za koje se smatra da bi mogli postati ovisni o američkim socijalnim naknadama te osigurati da se svi zahtjevi za vize procjenjuju „sveobuhvatno i dosljedno”.