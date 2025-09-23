Oglas

ZA DUGOTRAJNE MISIJE

Amerikanci razvijaju nevidljivi dron: U kombinaciji s borbenim lovcima će biti nepobjediv

N1 Info
23. ruj. 2025. 11:49
Vectis
Lockheed Martin / Lockheed Martin

Lockheed Martin Skunk Works predstavio je Vectis, bespilotni borbeni zrakoplov pete skupine (CCA) osmišljen kako bi osigurao visoku stopu izdržljivosti i ubojitu učinkovitost u zraku.

Kao platforma pete skupine, najveće i najsposobnije klase bespilotnih sustava, Vectis je razvijen za dugotrajne misije na velikim visinama s globalnim dosegom, a namijenjen je podršci operacijama zračne nadmoći američkih i savezničkih snaga, prenosi Breaking Defense.

Dok se oblikuje budućnost zračne moći, Skunk Works s projektom Vectis trasira ključni put prema novim, integriranim sposobnostima, koje bi trebale biti dostupne iznimno brzo i po konkurentnoj cijeni.

"Vectis je vrhunac našeg znanja u integraciji složenih sustava, razvoju naprednih borbenih aviona i autonomnih rješenja. Ne gradimo samo novu platformu, stvaramo novu paradigmu zračne moći utemeljenu na visoko sposobnom, prilagodljivom i pristupačnom okviru agilnih dronova", izjavio je OJ Sanchez, potpredsjednik i glavni direktor Lockheed Martin Skunk Worksa.

Novi zrakoplov osmišljen je za neometanu integraciju s borbenim zrakoplovima pete i nadolazeće generacije, čime se podupire vizija obitelji sustava za buduću zračnu nadmoć. Njegove sposobnosti uključuju izvođenje preciznih udara, izviđanje i ciljanje, elektroničko ratovanje te ofenzivne i defenzivne misije u zračnom prostoru. Pritom omogućuje višedomensko povezivanje, bilo da djeluje samostalno ili u suradnji s pilotiranim zrakoplovima poput F-35. Raspon izdržljivosti usklađen je s potrebama Indo-Pacifičkog, Europskog i Središnjeg zapovjedništva. Po prikazanom, uparen s borbenim zrakoplovima je nepobjediv.

Vectis se temelji na desetljećima iskustva u razvoju stealth tehnologija, što mu omogućuje vodeću razinu preživljivosti u svojoj klasi. Uz to, koristi napredne proizvodne i digitalne inženjerske tehnike proizašle iz razvoja aviona nove generacije, čime se postižu pristupačnost i brzina proizvodnje.

Sustav je izgrađen na otvorenoj arhitekturi kako bi se izbjegla ovisnost o pojedinom dobavljaču, a ujedno se usklađuje s vladinim referentnim standardima.

Tvrtka navodi da je razvoj već u tijeku, dijelovi su naručeni, a tim radi na provedbi projekta. Skunk Works ulaže sredstva i ljudstvo kako bi izgradio i testirao sustave otporne na najteže uvjete te istodobno proširio usklađenost s novim trogranskim arhitekturama i globalnim zahtjevima.

Ovim projektom Lockheed Martin nastoji ostvariti viziju isporuke najviših razina otpornosti i borbenih sposobnosti po agresivno postavljenim troškovnim ciljevima te razviti, proizvesti i podići letjelicu u roku od dvije godine.

