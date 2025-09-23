Amerikanci razvijaju nevidljivi dron: U kombinaciji s borbenim lovcima će biti nepobjediv

Novi zrakoplov osmišljen je za neometanu integraciju s borbenim zrakoplovima pete i nadolazeće generacije, čime se podupire vizija obitelji sustava za buduću zračnu nadmoć. Njegove sposobnosti uključuju izvođenje preciznih udara, izviđanje i ciljanje, elektroničko ratovanje te ofenzivne i defenzivne misije u zračnom prostoru. Pritom omogućuje višedomensko povezivanje, bilo da djeluje samostalno ili u suradnji s pilotiranim zrakoplovima poput F-35. Raspon izdržljivosti usklađen je s potrebama Indo-Pacifičkog, Europskog i Središnjeg zapovjedništva. Po prikazanom, uparen s borbenim zrakoplovima je nepobjediv.