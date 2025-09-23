Profesor za N1
Kamenjecki: Putin je označio glavnog neprijatelja u Europi
Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića.
Glavne zračne luke u Oslu i Kopenhagenu ponovno su otvorene nakon što su bile prisiljene zatvoriti svoja vrata zbog višestrukih dronova viđenih u njihovim blizinama, što je uzrokovalo kašnjenja i otkazivanja letova na nekoliko sati u ponedjeljak i rano u utorak.
"Učinkovitih rješenja protiv dronova nema"
Maksim Kamenjecki navodi da dronovi plaše ljude i da mogu biti način provokacije: "To je smišljena i promišljena akcija, to se može potvrditi. Dronovi koji su pali u Poljskoj imali su ravnu putanju, a pali na nekoliko mjesta, nisu imali bojne glave i nisu imali plan pogoditi objekte. Svrha upada je da se zemlje Europe i ukrajinske susjedne zemlje moraju uhvatiti nabavke sredstava protiv dronova. Ako se radi o zemljama NATO-a, Ukrajina će biti povučena na dublje pozicije u čekanju takve opreme. To je bio glavni cilj ruske operacije s dronovima."
"100-postotno učinkovito rješenje protiv dronova za sada ne postoji. Rusi lansiraju svaki dan iznad Ukrajine dronove, neki pogode ciljeve, stalno mijenjaju putanju, visine. Učinkovitih rješenje protiv dronova nema."
Putin je jučer upozorio da je spreman odgovoriti na bilo kakve prijetnje: "Putin od trenutka dolaska Trumpa optužuje Europu da smeta ruskim naporima u Ukrajini. Oni se slažu s Trumpom da je Biden bio loš igrač, a Putin tako i nastavlja. Optužbe europskim zemljama se nastavljaju, označava Veliku Britaniju kao glavnog neprijatelja u Europi. Trump ni prije ni imalo plan, a ni sada nema izgleda za mirovini plan. Rusija nastavlja eskalaciju", govori Kamenjecki.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
