Kamenjecki: Putin je označio glavnog neprijatelja u Europi

Maksim Kamenjecki navodi da dronovi plaše ljude i da mogu biti način provokacije: "To je smišljena i promišljena akcija, to se može potvrditi. Dronovi koji su pali u Poljskoj imali su ravnu putanju, a pali na nekoliko mjesta, nisu imali bojne glave i nisu imali plan pogoditi objekte. Svrha upada je da se zemlje Europe i ukrajinske susjedne zemlje moraju uhvatiti nabavke sredstava protiv dronova. Ako se radi o zemljama NATO-a, Ukrajina će biti povučena na dublje pozicije u čekanju takve opreme. To je bio glavni cilj ruske operacije s dronovima."