Vremenska prognoza
Crveni Meteoalarm na snazi zbog vrućine, evo kad stiže nagla promjena
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.
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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, temperature su na moru već rano jutros visoke, 28.1 izmjereno je u Dubrovniku u 6 sati. U toplinskom smo valu, opasnost je najveća na Jadranu gdje je na snazi najveći stupanj upozorenja na vrućinu.
U nastavku ponedjeljka prevladavat će sunčano, vruće i vrlo vruće. Pokoji prolazni pljusak moguć je u Gorskom kotaru tek.
Utorak će također obilovati suncem, no poslijepodne su mogući pljuskovi na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i na krajnjem zapadu uz granicu sa Slovenijom.
U srijedu će uglavnom prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće te suho.
U drugom dijelu tjedna i za vikend stabilno, vruće i vrlo vruće. Toplinski val se nastavlja. Tek bi naredni tjedan kolovoza mogao donijeti osvježenje i novu jaču promjenu vremena, tako u ovim trenucima ukazuju prognostički materijali.
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