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Vremenska prognoza

Crveni Meteoalarm na snazi zbog vrućine, evo kad stiže nagla promjena

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Tea Blažević
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10. kol. 2026. 07:17
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05.08.2026., ​Slavonski Brod - U praznicno poslijepodne toplinski val i paklena vrucina ispraznili uzarene gradske ulice. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, temperature su na moru već rano jutros visoke, 28.1 izmjereno je u Dubrovniku u 6 sati. U toplinskom smo valu, opasnost je najveća na Jadranu gdje je na snazi najveći stupanj upozorenja na vrućinu.

U nastavku ponedjeljka prevladavat će sunčano, vruće i vrlo vruće. Pokoji prolazni pljusak moguć je u Gorskom kotaru tek.

Utorak će također obilovati suncem, no poslijepodne su mogući pljuskovi na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i na krajnjem zapadu uz granicu sa Slovenijom.

U srijedu će uglavnom prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće te suho.

U drugom dijelu tjedna i za vikend stabilno, vruće i vrlo vruće. Toplinski val se nastavlja. Tek bi naredni tjedan kolovoza mogao donijeti osvježenje i novu jaču promjenu vremena, tako u ovim trenucima ukazuju prognostički materijali.

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vremenska prognoza vrijeme

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