Ante Kotromanović: Ovo je najveća greška Volodimira Zelenskog

Bivši ministar Ante Kotromanović analizirao je rat u Ukrajini kojemu je ovih dana treća obljetnica.

Za Večernji je govorio o tome kakvo je trenutačno stanje na frontu.

“Nevjerojatno da prošlo tri godine od toga. Svi se sjećamo tog dana i tog trenutka kada je krenulo opći napad iz nekoliko smjerova na samu Ukrajinu i puno toga smo pričali o ratu u Ukrajini i prognozirali i dobro i loše. Stanje na frontu je sada šaroliko. Ukrajinci drže još jedan džep od 30 do 50 km u regiji Kursk. Čak su napravili malu protuofenzivu gdje su odbacile ruske snage nekoliko kilometara i očito pod svaku cijenu žele zadržati taj teritorij Rusije jer pregovori su tu. Pregovori kreću danas, sutra. Oni kreću i mi ćemo vjerojatno vrlo brzo imati nekakve prve draftove što su želje jednih i drugih u tom smislu”, kaže bivši ministar.

“Jako su veliki gubici i jedni i drugi. Sjevernokorejske snage isto su pretrpile velike gubitke. Došli su ljudi koji su bačeni odmah u situaciju biti ili ne biti sa iskusnim vukovima sa druge strane koji su prošli trogodišnje ratovanje. Ukrajinska vojska je vrlo dobro organizirana i jaka, sigurno najbolja vojska u Europi i šire. Najaktualnije i najžešće je u pokrajinama Donbas i Lugansk. Tu već mjesecima, od one propale ukreajinske ofenzive, Rusi su preuzeli stratešku inicijativu i svakim danom napadaju i grizu, osvajaju ta sela i guraju ukrajinsku obranu prema unutrašnjosti. Obrana se nije raspala, ali je jako teško na pojedinim frontovima. To je jako teško. Također imaju velike gubitke Ukrajinci i nije lako održati taj strahoviti i žestoki tempo koji Rusi nameću. Rusima je stalo da što više sada u ovom trenutku pritisnu Ukrajince. I nije isključivo da oni već ne pripremaju neku ofanzivu malo žešću da bi uzeli neki važniji grad još i da bi pokušali kontrolirati što više tog teritorija. Na samom ratištu Ukrajinci moraju izdržati. Moraju jednostavno izdržati ovoga. Nije lako se ni boriti sada kad čujete sve što se dešava. Da su pregovori tu, da se Rusima daje nekakav ustupak, da Trump gleda blagonaklono na Putina. Jer nije lako ni vojnicima. To djeluje razorno na psihu. Pa zašto ćemo ratovati mi sada za neki komad teritorija koji ćemo možda opet prepustiti. To je jako značajno za ukrajinsku obranu i oni moraju izdržati. Oni moraju sad da ovih nekoliko mjeseci jako izdržati i pokušati stabilizirati što je moguće više crtu”, rekao je Kotromanović.

Koji su izazovi pred Ukrajincima? “Definitivno održati moral i stanje u trupama na terenu. To je definitivno zato što su borbe intenzivne i teške. Veliki izazov je Ukrajincima ljudstvo. Sad imaju dovoljno tehnike, oni su vrlo vješto, jako dobro u ove tri godine iskoristile vlastite kapacitete pa su napravili sustave koji su možda najbolji na svijetu. Ali najveći izazov je ljudstvo. Zato što su smanjili dobnu granicu na 18 godina za mobilizaciju. Nije lako to izdržati. To je veliki pritisak. Ako je točno ovo što je rekao predsjednik Zelenski da imaju 45 tisuća poginulih i 390 tisuća ranjenih. To su strašne cifre. Oni moraju sad izdržati tih nekoliko mjeseci dok ne vidimo konture tih prvih jasnih pregovaračkih okvira, da vidimo što se to nudi, a onda nakon će težiti da imaju jaku vojsku, uvijek će se bojati Rusije”, govori bivši ministar.

Govoreći o tome kakva je sudbina ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Kotromanović kaže: “Ne znam, po meni je potpuno pogrešno što je uopće izabran za predsjednika jedne zemlje. Čovjek koji se nikada nije bavio politikom, koji je bio komičar, sad mora sjediti i voditi državu u ovakvim ozbiljnim problemima. On je sazrio u zadnje tri godine, to se vidi po njemu. No, da je na njegovom mjestu bio neki ozbiljni političar prije tri ili četiri godine, mislim da bi on sve napravio da ne dođe do rata. Znaš da imaš preko puta protivnika koji ti uz granicu parkira 150 tisuća ruskih vojnika. I ti se praviš kao da neće doći do napada. Prva granata koja je je pogodila Ukrajinu njega je probudila u krevetu. Ne znam kakva će biti njegova budućnost. Bit će zanimljivo vidjeti bi li on mogao dobiti nove izbore.”

