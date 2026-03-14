iranski šef diplomacije

Aragči odgovorio na američke tvrdnje o ranjavanju novog ajatolaha

Hina
14. ožu. 2026. 21:33
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi smiles upon his arrival to deliver a speech during a session of the United Nations Conference on Disarmament
Valentin Flauraud / AFP

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u subotu je američkoj televiziji rekao da "nema problema" s novim vrhovnim vođom, Modžtabom Hameneijem, koji se još uvijek nije pojavio u javnosti ni nekoliko dana nakon imenovanja.

"Puno je optužbi ovog tipa. Vjerujem da će svijet vidjeti kako nema problema s novim vrhovnim vođom", rekao je ministar za tv-kanal MSNow odgovarajući na pitanje o njegovu zdravstvenom stanju nakon što je ranjen u bombardiranju.

"On obavlja svoje dužnosti u skladu s Ustavom i nastavit će to i činiti", rekao je ministar Abas Aragči.

Američki ministar obrane Pete Hegseth u petak je rekao da je novi iranski vrhovni vođa "ranjen" i vjerojatno "unakažen".

Sjedinjene Države objavile su da nude 10 milijuna dolara za informacije koje bi ih dovele do mjesta na kojemu se nalazi deset iranskih čelnika, među kojima je i Modžtaba Hamnei.

Njegova jedina javna izjava dosad je bila poruka koju je u četvrtak pročitao voditelj na državnoj televiziji. U njoj je obećao da će osvetiti američke i izraelske napade. Njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, koji je desetljećima vladao zemljom, ubijen je u prvim američko-izraelskim zračnim napadima na Iran 28. veljače.

