BBC: Iran otvoren za kompromise radi nuklearnog sporazuma s SAD-om

Iran je spreman razmotriti razne kompromise kako bi postigao nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama ako je Washington spreman razgovarati o ukidanju sankcija, rekao je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Madžid Taht-Ravanči za BBC u intervjuu objavljenom u nedjelju.
Iran je izjavio da je spreman razgovarati o ograničenju svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je više puta isključio povezivanje tog pitanja s drugima, uključujući ograničenja raketnog programa.
Taht-Ravanči potvrdio je da će se drugi krug nuklearnih pregovora održati u utorak u Ženevi, nakon što su Teheran i Washington nastavili razgovore u Omanu ranije ovog mjeseca.
"(Početni razgovori išli su) manje-više u pozitivnom smjeru, ali prerano je za procjenu", rekao je Taht-Ravanči za BBC.
Američka delegacija, u kojoj su među ostalima izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, sastat će se s iranskom stranom u utorak ujutro, rekao je izvor Reutersu u petak, a u kontaktima SAD-a i Irana posredovat će omanski predstavnici.
Šef iranske atomske agencije rekao je u ponedjeljak da bi se zemlja mogla složiti s razrjeđivanjem svog najobogaćenijeg urana u zamjenu za ukidanje svih financijskih sankcija. Taht-Ravanči tu je izjavu govoreći za BBC uzeo kao primjer iranske fleksibilnosti.
Visoki diplomat ponovio je stav Teherana da neće prihvatiti nulto obogaćivanje urana, što je bila ključna prepreka postizanju sporazuma prošle godine, dok SAD iransko obogaćivanje smatra putem do nuklearnog oružja.
Iran odbacuje optužbe da razvija takvo nuklearno oružje.
Tijekom svog prvog mandata 2017.-2021., Trump je povukao SAD iz iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015., poznatog kao Zajednički sveobuhvatni akcijski plan, ključnog vanjskopolitičkog postignuća bivšeg predsjednika, demokrata Baracka Obame.
Sporazum je ublažio sankcije Iranu u zamjenu za ustupak Teherana da ograniči svoj nuklearni program kako ne bi mogao izraditi atomsku bombu.
