VIDEO / Poplava na jugu Hrvatske: "Iz kreveta sam završio u vodi"

Obilna kiša prouzročiila je poplave u Rogotinu i Šarić Struzi, gdje je voda tijekom noći prodrla u obiteljske kuće. Stanovnici od ranog jutra saniraju štetu, a na terenu su i vatrogasci.
"Oko pet sati ujutro probudio sam se i htio otići u WC, ali sam iz kreveta završio u vodi", za lokalni portal Rogotin.hr rekao je Velimir Žderić iz Rogotina.
On nije jedini u čiju je kuću prodrla voda pa neki stanovnici Rogotina i Šarić Struge, mjesta u blizini Ploča, od jutra zbrajaju štete.
Među njima su i Joško i Anita Jerković, koji pumpom pokušavaju izbaciti vodu. No, laminat će već uništen, a o ostaloj šteti moći će se govoriti kada se voda povuče, izvijestio je Rogotin.
Vatrogasci su zbog poplava izašli na teren.
