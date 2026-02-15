Oglas

Vatrogasci na terenu

VIDEO / Poplava na jugu Hrvatske: "Iz kreveta sam završio u vodi"

N1 Info
15. velj. 2026. 10:16
17.05.2023., Hrvatska Kostajnica - Rijeka Una kod Hrvatske Kostajnice u 24 sata je narasla dodatnih pola metra i poplavila i vise djelove grada, zatvorena je i cesta do granicnog prijelaza. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija

Obilna kiša prouzročiila je poplave u Rogotinu i Šarić Struzi, gdje je voda tijekom noći prodrla u obiteljske kuće. Stanovnici od ranog jutra saniraju štetu, a na terenu su i vatrogasci.

"Oko pet sati ujutro probudio sam se i htio otići u WC, ali sam iz kreveta završio u vodi", za lokalni portal Rogotin.hr rekao je Velimir Žderić iz Rogotina.

On nije jedini u čiju je kuću prodrla voda pa neki stanovnici Rogotina i Šarić Struge, mjesta u blizini Ploča, od jutra zbrajaju štete.

Među njima su i Joško i Anita Jerković, koji pumpom pokušavaju izbaciti vodu. No, laminat će već uništen, a o ostaloj šteti moći će se govoriti kada se voda povuče, izvijestio je Rogotin.

Vatrogasci su zbog poplava izašli na teren.

Rogotin poplave vatrogasci

