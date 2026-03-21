Bizarne scene: Na otoku gdje su auti zabranjeni, “nasukano” 4.000 luksuznih automobila

Rat u Iranu uzrokuje bizarne scene na malenom otoku Lamu uz obalu Kenije. Umjesto turista, sliku otoka odjednom kroje tisuće potpuno novih luksuznih automobila, iako je vožnja automobilima tamo strogo zabranjena!
Na ovom mini-otoku od svega 57 kvadratnih kilometara i 25.800 stanovnika, trenutno se gomila oko 4.000 novih vozila, uključujući prestižne modele Porschea i Volkswagena. Automobili su bili na putu iz Japana za Dubai, ali tamo nikada nisu stigli, piše Bild, a prenosi Fenix magazin.
Kuriozitet: Magarci su jedini “prijevoz”
Na otoku Lamu automobili su službeno zabranjeni. Postoje samo dvije iznimke: vozilo okružnog povjerenika i jedno vozilo hitne pomoći. Sav transport robe i ljudi obavlja se čamcima ili pomoću nekoliko tisuća magaraca koji su zaštitni znak ulica Lamu-Towna. Danas ti isti magarci prolaze pored redova sjajnih luksuznih terenaca.
Zašto su auti završili u Keniji?
Brodovi su trebali proći kroz strateški važan Hormuški tjesnac, ali zbog izbijanja rata u Iranu i masovnih sigurnosnih rizika, ta je ruta blokirana. Teretni brodovi su morali skrenuti s kursa i završili su u istočnoj Africi.
Jedan od brodova isplovio je iz Yokohame 24. veljače, samo četiri dana prije početka napada na Iran. Kada je ciljna luka u Dubaiju pogođena u iranskim protunapadima 1. ožujka, posada je odlučila pristati u Lamu.
Stiže još 5000 vozila!
Ovo je tek početak gužve. Već sljedeći tjedan očekuje se novi brod s dodatnih 5.000 vozila. Menadžer luke, Abdulaziz Mzee, opisuje situaciju kao kaotičnu: “Mnogi brodovi trenutno doslovno lutaju morem bez cilja jer se sigurnosna situacija neprestano pogoršava.”
Dok rat paralizira lance opskrbe, otok Lamu ironično proživljava mali gospodarski procvat. Luksuzni automobili ostat će “parkirani” u skladištima i na lučkim površinama sve dok se situacija na Bliskom istoku ne stabilizira.
